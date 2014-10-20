L’ingegnere Renato Morsiani è il nuovo presidente della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche Il neoeletto presidente di Feding Marche ha indicato subito il filo conduttore del mandato: consolidare l'unità della categoria

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L’ingegnere Renato Morsiani è il nuovo presidente della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche. Già presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro e Urbino, Morsiani raccoglie il testimone da Massimo Conti alla guida dell’organismo che dal 1976 riunisce gli ordini provinciali della regione.

Alla riunione erano presenti anche il direttore di Feding Marche Giancarlo Gasparini, la responsabile della segreteria operativa Alessandra Polita e il consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Alberto Romagnoli, alla cui vicinanza e attenzione prestata verso la realtà associativa marchigiana, Morsiani ha rivolto un particolare ringraziamento.

Nelle intenzioni del presidente Morsiani la Federazione regionale Ingegneri non sarà un organismo formale, ma una sede stabile di confronto tra gli Ordini e tra le professioni tecniche, di coordinamento delle attività e di rappresentanza unitaria della professione a livello regionale e centrale. L’obiettivo dichiarato è dare continuità al cammino già avviato, valorizzandolo e sviluppandolo, perché la maggiore unità tra gli Ordini si traduca in benefici concreti per gli ingegneri iscritti.