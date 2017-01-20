Differenziata carta e cartone in flessione nelle Marche: nel 2025 raccolte 103mila tonnellate La raccolta pro-capite sfiora i 70kg per abitante e rimane comunque superiore alla media nazionale (67,5 kg)

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La raccolta differenziata di carta e cartone nelle Marche nel 2025 ha raggiunto le 103.093 tonnellate, registrando una lieve flessione dell’1,1% rispetto al 2024. Una quantità che, se pressata, sarebbe sufficiente a riempire più di tre volte e mezzo lo Sferisterio di Macerata¹.

Il dato emerge dal 31° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia, pubblicato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cellulosici.

“Le Marche si collocano nel 2025 su livelli di raccolta pro-capite pari a 69,6 kg per abitante, un valore superiore alla media nazionale (67,5 kg/ab), ma inferiore alla media del Centro (75,7 kg/ab)” dichiara Roberto Di Molfetta, Direttore Generale di Comieco. “Un risultato che può essere migliorato sia in termini di quantità che di qualità, riducendo la presenza di plastica ed altri rifiuti ancora presenti nei contenitori della carta e migliorando la gestione dell’esposizione su strada del cartone proveniente dalle attività commerciali. Stimiamo in almeno 7.000 tonnellate annue la crescita potenziale che potrebbe generare oltre 2 milioni di euro l’anno di benefici economici per i Comuni”.

Comieco ha gestito nel 2025 l’avvio a riciclo di circa 76.800 tonnellate di materiali cellulosici nelle Marche, pari a circa il 74% della raccolta differenziata complessiva regionale. Ai Comuni convenzionati, 211 in totale, sono stati riconosciuti corrispettivi economici per un valore complessivo superiore ai 7,2 milioni di euro.

IDATI PER PROVINCIA

Analizzando la resa delle province, Pesaro e Urbino si conferma il principale bacino regionale per quantità raccolte e valore pro-capite:

– Ancona: raccolte oltre 28.200 tonnellate di carta e cartone (-5,3% rispetto al 2024), con un pro-capite di poco sopra i 61 kg/ab;

– Ascoli Piceno: quasi 13.000 tonnellate raccolte (+1,8% rispetto al 2024), con un pro-capite di 64,4 kg/ab;

– Fermo: circa 10.000 tonnellate raccolte (-0,4% rispetto al 2024), con un pro-capite che sfiora i 59 kg/ab;

– Macerata: oltre 19.600 tonnellate raccolte (+1,7% rispetto al 2024), con un pro-capite di quasi 65 kg/ab;

– Pesaro e Urbino: oltre 32.400 tonnellate raccolte (-0,2% rispetto al 2024), con un pro-capite di 92,8 kg/ab.

IL QUADRO NAZIONALE: LA RACCOLTA SFIORA I 4 MILIONI DI TONNELLATE

Nel 2025, in Italia sono state differenziate quasi 3,98 milioni di tonnellate di carta e cartone, con una crescita dell’1,6% rispetto all’anno precedente (+61.000 tonnellate). La raccolta media pro-capite si attesta a 67,5 kg per abitante, mentre il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici raggiunge il 93,1%, confermandosi oltre l’obiettivo dell’85% fissato dall’Unione Europea per il 2030. Il dato nazionale si inserisce in un quadro di progressivo riequilibrio territoriale: nel 2025 il Sud e Isole ha superato per la prima volta la soglia del milione di tonnellate raccolte, contribuendo in modo rilevante alla crescita complessiva del Paese.

Nota: elaborazione dati Comieco a giugno 2026.

¹ Stima Comieco su calcolo volumetrico: equivalenza calcolata sulla base della densità media della carta/cartone pressato – circa 500 kg/m³.