Alberi caduti e allagamenti, 300 interventi per il maltempo nelle Marche
Tutte le province colpite
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Prosegue l’attività dei Vigili del fuoco per far fronte ai danni causati dall’ondata di maltempo che ha interessato la nostra regione. Sono circa 300 gli interventi effettuati finora, principalmente per alberi e rami caduti, allagamenti e danni provocati dal forte vento.
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