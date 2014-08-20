Alberi caduti e allagamenti, 300 interventi per il maltempo nelle Marche Tutte le province colpite

Prosegue l’attività dei Vigili del fuoco per far fronte ai danni causati dall’ondata di maltempo che ha interessato la nostra regione. Sono circa 300 gli interventi effettuati finora, principalmente per alberi e rami caduti, allagamenti e danni provocati dal forte vento.

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