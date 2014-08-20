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Alberi caduti e allagamenti, 300 interventi per il maltempo nelle Marche

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Prosegue l’attività dei Vigili del fuoco per far fronte ai danni causati dall’ondata di maltempo che ha interessato la nostra regione. Sono circa 300 gli interventi effettuati finora, principalmente per alberi e rami caduti, allagamenti e danni provocati dal forte vento.

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Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Mercoledì 22 luglio, 2026 
alle ore 12:39
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