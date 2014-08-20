Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 aveva 50 anni
Una lunga carriera tra Italia e Stati Uniti, fino all'intervista a Donald Trump che aveva fatto discutere. La morte, al momento, sarebbe riconducibile ad un malore
118 Letture0 commenti
È morto all’età di 50 anni Daniele Compatangelo, giornalista di La7 e presidente dell’Associazione della Stampa Estera.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!