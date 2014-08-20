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Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 aveva 50 anni

Una lunga carriera tra Italia e Stati Uniti, fino all'intervista a Donald Trump che aveva fatto discutere. La morte, al momento, sarebbe riconducibile ad un malore

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È morto all’età di 50 anni Daniele Compatangelo, giornalista di La7 e presidente dell’Associazione della Stampa Estera.

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