La Commissione governo del territorio ha dato il via libera al Programma dei lavori pubblici 2026-2028 La proposta di atto amministrativo a iniziativa della Giunta regionale definisce gli interventi

La Commissione governo del territorio, presieduta da Luca Marconi (Liste civiche-Udc), vicepresidente Michele Caporossi (Marche vive), ha dato il via libera a maggioranza al Programma dei lavori pubblici 2026-2028.



La proposta di atto amministrativo, a iniziativa della Giunta regionale, di cui relatori sono i consiglieri regionali Nicola Barbieri (FdI) e Caporossi, definisce gli interventi per il prossimo triennio e il quadro delle risorse necessarie alla loro realizzazione, in totale 339.950.393 milioni di euro, articolato per annualità e fonte di finanziamento. Il Programma e i relativi aggiornamenti annuali contengono solo i lavori il cui importo si stima pari o superiore ai 150.000 euro, per il 2026 la disponibilità finanziaria ammontata a 61,38 milioni di euro.

“L’approvazione di questo atto – afferma Barbieri – rappresenta un passaggio fondamentale per la programmazione degli investimenti pubblici della Regione Marche. Il piano prevede interventi strategici su infrastrutture stradali, edilizia sanitaria, difesa del suolo, rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio, confermando una visione di sviluppo concreta e vicina alle esigenze delle comunità marchigiane”.

Giudizio negativo da parte dei consiglieri di opposizione che hanno bocciato la proposta. “La magna pars del piano – sostiene Caporossi – riguarda l’edilizia ospedaliera, con una previsione di interventi completamente difforme rispetto alla programmazione nazionale. Per questo abbiamo votato contro”. L’iter prosegue ora con la richiesta dei pareri del Cal e del Crel, per poi arrivare all’esame dell’Assemblea in Aula.