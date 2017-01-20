Nuovo parcheggio all’Ospedale Regionale di Torrette di Ancona Firmato l'accordo per la variante urbanistica

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Un nuovo parcheggio da 1.200 posti auto al servizio dell’Ospedale regionale di Torrette e del nuovo Ospedale Materno Infantile ‘Salesi’: un investimento della Regione Marche di 7 milioni di euro.

È stato sottoscritto oggi, nella Sala Giunta del Comune di Ancona, l’Accordo di Programma tra Regione Marche, Comune di Ancona, Provincia di Ancona e Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche che costituisce variante urbanistica.

“La firma di oggi – ha dichiarato l’assessore regionale Francesco Baldelli – segna l’avvio di un’opera fondamentale al servizio del più grande ospedale delle Marche, che risolve un problema storico, non solo per visitatori, pazienti e loro familiari, ma anche per medici e operatori sanitari, per chi lavora negli uffici amministrativi e nella vicina Università. Questo investimento da 7 milioni di euro, interamente finanziato dalla Regione Marche, risponde a un’emergenza che da troppi anni asfissiava una struttura che è un punto di riferimento per tutto il Centro Italia. Il nuovo parcheggio riqualifica anche un quartiere strategico del nostro capoluogo, con benefici che si rifletteranno su tutta l’area che gravita intorno al polo di Torrette. Questo intervento, insieme agli importanti investimenti infrastrutturali che interessano l’area come l’ultimo miglio, un’opera che rivoluzionerà e alleggerirà i flussi di traffico della zona, sono il frutto di una visione infrastrutturale e urbanistica unitarie finalizzate a garantire un accesso sicuro e indipendente all’ospedale e al quartiere, migliorando la qualità della vita dei cittadini che vivono nel quartiere”.

“Per Ancona – ha detto il sindaco di Ancona Daniele Silvetti – il presidio ospedaliero regionale è un patrimonio strategico e rappresenta uno degli elementi che qualificano il ruolo della città come capoluogo delle Marche. Qui trovano sede servizi sanitari di alta specializzazione, che costituiscono un punto di riferimento non solo per l’intera regione, ma anche per una parte significativa del Centro Italia. Per questo, accanto agli investimenti sulle strutture sanitarie, è fondamentale garantire infrastrutture e servizi adeguati, a partire dai parcheggi, indispensabili per assicurare un’accessibilità all’altezza di un ospedale di riferimento”.

Per il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, “attraverso questo accordo di programma la Provincia assumerà un ruolo fondamentale con un decreto del Presidente che dovrà poi passare al vaglio del consiglio comunale di Ancona per l’approvazione della variante urbanistica. Successivamente la Regione provvederà alla realizzazione di questa opera strategica, un parcheggio al servizio dell’ospedale e del nuovo Salesi. In questo modo si completa il polo ospedaliero della regione accompagnato da adeguate infrastrutture. L’accordo appena siglato va esattamente in questa direzione”.

Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Armando Gozzini ha aggiunto: “L’Accordo di Programma costituisce un passaggio determinante per la realizzazione del nuovo parcheggio a servizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Si esprime apprezzamento nei confronti di Comune, Provincia e in particolare per la Regione per la proficua collaborazione istituzionale che ha reso possibile il conseguimento di tale risultato. L’intervento, atteso da tempo, è finalizzato a migliorare in modo significativo l’accessibilità alla struttura ospedaliera e la qualità dei servizi offerti a pazienti, familiari e operatori. Con il presente atto si pongono le basi per la realizzazione di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo futuro dell’AOU”.

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio su un’area di circa 53mila metri quadrati, con 221 posti auto destinati ai visitatori e 975 ai dipendenti, per un totale di quasi 1.200 nuovi stalli. L’accesso sarà garantito da via Metauro, contribuendo a migliorare la funzionalità e l’accessibilità del principale polo sanitario delle Marche. Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti ambientali. Il nuovo parcheggio sarà infatti realizzato con soluzioni orientate alla sostenibilità, tra cui pavimentazioni permeabili, ampie aree verdi e asfalto drenante, con l’obiettivo di limitare il consumo di suolo e ridurre il più possibile gli effetti sul contesto circostante.