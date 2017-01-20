Elezioni provinciali di Pesaro Urbino, Alessandri batte Gambini e guida il territorio con il 56% dei voti Si chiude la sfida per la guida della Provincia di Pesaro Urbino, Alessandri ottiene il 56% dei voti, mentre Gambini resta consigliere provinciale

Alberto Alessandri, sindaco di Cagli e candidato del centrodestra, è il nuovo presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.

Con 44.748 voti ponderati, pari al 56% delle preferenze, ha superato lo sfidante Maurizio Gambini, sindaco di Urbino e candidato anche lui del centrodestra, che ha ottenuto 34.943 voti, corrispondenti al 44%. Le elezioni si sono svolte nella giornata di domenica 12 luglio, con le operazioni di voto concluse alle ore 20. Nei due seggi l’affluenza è stata elevata, a Urbino ha votato il 72% degli aventi diritto, mentre a Pesaro si è registrata una partecipazione dell’85,43%.

Complessivamente si sono recati alle urne 510 tra sindaci e consiglieri comunali sui 652 aventi diritto, per un’affluenza complessiva del 78,22%.

Alessandri diventa così il 21esimo presidente della Provincia di Pesaro e Urbino. Il suo mandato durerà tre anni, un anno in meno rispetto alla durata ordinaria, poiché il suo incarico di sindaco di Cagli terminerà nel 2029. Per il nuovo presidente sono già arrivate le congratulazioni del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. La proclamazione ufficiale è prevista nella mattinata di oggi, alle ore 10, mentre la formalizzazione definitiva dei risultati avverrà domani.

Grande la soddisfazione espressa da Alessandri subito dopo l’elezione. Il neo presidente ha manifestato orgoglio per il risultato ottenuto e ha espresso il massimo impegno nel guidare la Provincia, con lo stesso spirito e la stessa dedizione con cui amministra il Comune di Cagli. Maurizio Gambini, dal canto suo, ha riconosciuto la vittoria dell’avversario, complimentandosi con lui per il risultato, ma afferma, continuerà a ricoprire il ruolo di consigliere provinciale. «Ho dato il massimo», ha commentato al termine dello scrutinio.