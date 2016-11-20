Si rafforza la collaborazione tra Regione Marche e Cassa Depositi e Prestiti L'assessore Bugaro: "Rafforzare le imprese di media dimensione significa sostenere la crescita dell'intera filiera produttiva regionale"

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Costruire un percorso di confronto volto a individuare nuove opportunità di crescita per il tessuto produttivo del territorio. L’incontro che si è svolto questa mattina nella sede della Regione Marche tra l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro, e una delegazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ha rappresentato il primo passo verso la definizione di possibili iniziative condivise, attraverso prodotti finanziari, strumenti e modelli di servizio, orientati al medio periodo, in linea con le strategie di investimento della Regione e con la programmazione comunitaria 2028-2034.

L’assessore Bugaro ha illustrato la strategia che la Regione Marche sta costruendo per accompagnare la crescita del sistema produttivo regionale, caratterizzato per il 95% da micro e piccole imprese, ma anche dalla presenza di circa mille aziende con fatturati compresi tra i 10 e i 250 milioni di euro che, pur rappresentando una quota numericamente limitata, generano circa il 60% del fatturato regionale.

“Individuare nuove forme di partnership per realizzare investimenti strategici per i territori e dare slancio al tessuto imprenditoriale locale è oggi una priorità – ha spiegato Bugaro – Gli investimenti pubblici sono diventati sempre più complessi e richiedono maggiori capacità progettuali, sostenibilità finanziaria e integrazione tra diverse fonti di finanziamento. In questo senso la collaborazione della Regione con Cassa Depositi e Prestiti è centrale ed è destinata a rafforzarsi. Penso agli strumenti agevolativi e alle soluzioni innovative a supporto della crescita nazionale e internazionale delle imprese. La sfida che abbiamo davanti è duplice: consolidare i risultati ottenuti con il PNRR e i fondi europei della Coesione e, allo stesso tempo, costruire un nuovo ciclo di investimenti pubblici capace di sostenere la crescita delle imprese e rafforzare la qualità dei servizi ai cittadini”.

“Le Marche – ha continuato l’assessore – vantano una straordinaria capacità manifatturiera e un rapporto tra imprese e abitanti tra i più alti del Paese. Rafforzare le imprese di media dimensione significa sostenere la crescita dell’intera filiera produttiva regionale”.

L’assessore Bugaro ha inoltre evidenziato come le direttrici dell’azione regionale siano l’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale, l’accesso al credito e l’internazionalizzazione. Su quest’ultimo fronte, l’obiettivo è favorire progetti strutturati di apertura stabile verso nuovi mercati.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della finanza per la crescita delle imprese. Nei prossimi giorni la Regione presenterà nuovi strumenti finanziari, realizzati con risorse regionali e con la compartecipazione della Camera di Commercio delle Marche, rivolti principalmente alle piccole imprese. Con Cassa Depositi e Prestiti, invece, il confronto è orientato alla definizione di strumenti destinati alle imprese più strutturate, tra cui l’ipotesi di un basket bond per finanziamenti compresi tra 500 mila e 5 milioni di euro, destinati a sostenere investimenti e processi di sviluppo.

Le sinergie tra Cassa Depositi e Prestiti, istituzioni locali e sistema economico rappresentano un fattore strategico per lo sviluppo dei territori. Tra il 2022 e il 2025, CDP ha mobilitato oltre 2,6 miliardi di euro a favore di Regioni, Province autonome e società partecipate regionali, comprendendo anche programmi realizzati in collaborazione con le finanziarie regionali.

Tra i principali temi affrontati nel corso della riunione: gli strumenti di sostegno alle imprese; i servizi di advisory per le pubbliche amministrazioni; il venture capital; gli strumenti a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese.