Andrea Passacantando è il nuovo presidente del Crel Marche. Giorgio Andreani eletto vice L'elezione nel corso della seduta di insediamento dell'organismo, che resterà in carica per la durata della legislatura regionale

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Seduta di insediamento del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (Crel) che, così come prevede la normativa di riferimento (l.r. n.15/2008), ha anche subito provveduto ad eleggere Presidente e Vicepresidente.

All’esito della votazione è risultato eletto Presidente Andrea Passacantando che prende il testimone da Luca Talevi, mentre Giorgio Andreani è il nuovo Vicepresidente, succedendo a Gilberto Gasparoni.

Nato a Tolentino nel 1968, Andrea Passacantando è laureato in Giurisprudenza e specializzato in diritto comunitario. Vanta una lunga esperienza nel settore agricolo (titolare di un’azienda agricola nel maceratese) e nell’associazionismo di categoria.

“Intendo portare la mia esperienza all’interno del Crel – ha affermato il neo Presidente – un organismo che deve diventare sempre più centrale e dinamico”.

Il Vicepresidente Giorgio Andreani è segretario organizzativo della Uil Marche, impegnato nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. “Intendo fornire il mio contributo affinché il Crel possa diventare un organismo sempre più importante e autorevole” – ha commentato Andreani.

Il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui che ha convocato e partecipato alla seduta di insediamento ha definito il Crel “organismo capace di offrire competenze, analisi, proposte e contributi qualificati a supporto dell’attività legislativa e programmatoria della Regione”.

Il Crel, attualmente composto da 35 rappresentanti delle categorie economiche, sociali e ordinistiche del territorio marchigiano, resta in carica per la durata della legislatura, mentre per gli organi di vertice (Presidente e Vice) è prevista la verifica di metà mandato dopo 30 mesi dall’elezione.