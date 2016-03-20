Violazioni norme sicurezza lavoro, denunciati a Senigallia un ristoratore e un albergatore
Contrasto al caporalato nel settore turistico: dopo le ispezioni, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno anche comminato sanzioni per oltre 13.000 euro
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I militari della Compagnia Carabinieri di Senigallia, in stretta collaborazione con i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Ancona, hanno condotto un’operazione di controllo straordinario sul territorio.
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