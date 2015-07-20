Tre serate in piazza Garibaldi a Senigallia con il musical “Notre Dame de Paris” Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. Ultimi biglietti disponibili

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Il musical più amato di sempre approda a Senigallia per tre imperdibili appuntamenti. Dal 10 al 12 luglio, alle ore 21.00, piazza Garibaldi ospiterà Notre Dame de Paris, il capolavoro musicale firmato da Riccardo Cocciante su testi di Luc Plamondon, nella storica versione italiana prodotta da David Zard con l’adattamento dei testi di Pasquale Panella.

L’appuntamento rappresenta uno degli eventi di punta dell’estate senigalliese e si inserisce nel tour nazionale che toccherà appena 27 città italiane, confermando Senigallia tra le piazze scelte per ospitare uno degli spettacoli teatrali più apprezzati di sempre.

A ventiquattro anni dal debutto italiano del 14 marzo 2002, lo spettacolo continua a emozionare il pubblico di ogni età e si avvicina al prestigioso traguardo del venticinquesimo anniversario, che sarà celebrato nel 2027. Un’opera che, grazie alle musiche senza tempo di Riccardo Cocciante e a brani entrati nella storia come Bella, Il tempo delle cattedrali e Vivere per amare, racconta l’intensa storia di Esmeralda e Quasimodo sullo sfondo della maestosa cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

Sul palco saliranno anche alcuni degli interpreti storici più amati dal pubblico, tra cui Giò Di Tonno nel ruolo di Quasimodo ed Elhaida Dani nel ruolo di Esmeralda, protagonisti di un cast di altissimo livello che contribuirà a rendere ancora più speciale l’esperienza.

L’evento nasce dalla collaborazione tra Vivo Concerti, Best Eventi, Assoconcerti e il Comune di Senigallia, che ha fortemente sostenuto l’arrivo dello spettacolo in città nell’ambito della propria strategia di valorizzazione del cartellone estivo.

L’Amministrazione comunale di Senigallia ha infatti scelto di investire su una proposta culturale di respiro nazionale e internazionale con l’obiettivo di diversificare ulteriormente l’offerta degli eventi estivi, affiancando ai tradizionali appuntamenti musicali, culturali e turistici un grande musical capace di richiamare pubblico da tutto il territorio e di rafforzare il ruolo di Senigallia come destinazione di riferimento per i grandi eventi.

“Ospitare Notre Dame de Paris a Senigallia – afferma il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti – rappresenta un motivo di grande soddisfazione e conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di investire su eventi di altissimo profilo, capaci di ampliare e diversificare il nostro cartellone estivo. Aver portato in città uno degli spettacoli più amati della storia del teatro musicale, inserito in un tour che farà tappa in sole 27 città italiane, è il risultato di un importante lavoro di collaborazione con gli organizzatori e testimonia la crescente capacità di Senigallia di attrarre grandi produzioni nazionali. La nostra città è conosciuta per la qualità della sua proposta culturale e di intrattenimento, ma crediamo sia fondamentale continuare a innovare, offrendo esperienze sempre nuove a cittadini e turisti. Siamo certi che le tre serate in piazza Garibaldi saranno un’occasione speciale per vivere la città e per accogliere migliaia di spettatori provenienti anche da fuori regione, con un’importante ricaduta in termini di promozione del territorio e di sostegno alle attività economiche locali”.

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