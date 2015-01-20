Ad Ancona l’omaggio ad Ennio Morricone Cinque città, cinque istituzioni culturali, cinque orchestre e cinque direttori, cinque realtà territoriali e istituzionali: in Italia, e ad Ancona, il 6 luglio si ricorda Il Maestro

Cinque città, cinque istituzioni culturali, cinque orchestre e cinque direttori, cinque realtà territoriali e istituzionali.

Ma un solo autore: Ennio Morricone. Il 6 luglio alle ore 21:00 (in ricordo del giorno del 2020 in cui il Maestro ci ha lasciati) da Ancona a Bari, da Palermo a Roma, a Torino teatri e piazze ospiteranno in contemporanea concerti delle musiche del grande autore che con la sua musica ha colorato l’immaginario non solo italiano.

La sua musica – che davvero spazia in tutti i mondi musicali possibili – ha raggiunto la sua massima diffusione e popolarità attraverso la collaborazione con le immagini dei film di cui è stata protagonista.

Da questo immenso “catalogo” (Morricone ha composto centinaia di colonne sonore) attingeranno direttori e orchestre.

Il progetto, lanciato dalla Fondazione Ennio Morricone, è stato raccolto da istituzioni e enti musicali che renderanno così il loro omaggio.

Il Comune di Ancona e Marche Teatro aderiscono all’iniziativa della Fondazione Ennio Morricone.

Si terrà quindi al Teatro delle Muse lunedì 6 luglio un concerto delle musiche da film più famose del Maestro eseguito dall’Orchestra Accademia Dorica diretta dal Maestro Alessandro Benigni con la partecipazione della soprano Valeria Esposito.

Il programma che ascolteremo al Teatro delle Muse: Gli intoccabili, C’era una volta in America, La leggenda del pianista sull’oceano, Il clan dei Siciliani, Metti una sera a cena, Nuovo Cinema Paradiso, Malèna e poi ancora Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il West, Giù la testa, Mission.

Ancona, Bari, Palermo, Roma, Torino sono città nelle quali il Maestro ha suonato spesso nella sua lunga carriera: la loro distribuzione territoriale, da Nord a Sud, le scelte di programma e di direzione musicale consentono di costruire un percorso straordinario e non ripetibile, in un’ottica di riequilibrio territoriale, che vede direttamente coinvolte le Amministrazioni Comunali di riferimento e/o gli Enti culturali più prestigiosi di ciascuna delle cinque città.

Per la prima volta cinque città importanti e cinque tra le maggiori istituzioni culturali e di spettacolo dal vivo si uniscono per ricordare un protagonista della musica del Novecento in contemporanea.

E non è tutto: il 5 luglio a Venezia, stavolta per iniziativa della Fenice e della casa discografica Sugar è previsto un grande concerto a piazza San Marco con la rappresentazione di musiche del Maestro.

Biglietti in vendita per il concerto al Teatro delle Muse alla biglietteria del Teatro delle Muse 07152525 biglietteria@teatrodellemuse.org e biglietti on line su www.vivaticket.com www.marcheteatro.it