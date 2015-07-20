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Crisi idrica, nelle Marche finanziati interventi per 192 milioni di euro

A stanziare i fondi è stato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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acqua, risorse idriche

Nelle Marche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 20 interventi per un importo totale di 192 milioni. È quanto emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica, convocata questa mattina dal ministro Salvini.

Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del programma nazionale degli investimenti nel settore idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi.

Fotografata anche la situazione attuale del Paese che vede un miglioramento nel Centro-Sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio.

Il MIT è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l’assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre, si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni nell’ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNISSI), destinato principalmente a interventi per l’uso irriguo della risorsa.

Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell’acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo e ha ribadito l’impegno importante del proprio dicastero che oltre ai 6 miliardi già programmati aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell’impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti.

Così una nota del MIT.

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