La Lega del Filo d’Oro consolida la sua crescita Presentato il Bilancio Sociale relativo all'anno 2025

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Il 2025 conferma il percorso di crescita della Fondazione Lega del Filo d’Oro, che continua ad ampliare la propria capacità di risposta ai bisogni delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, rafforzando la presenza sul territorio nazionale e investendo nello sviluppo dei servizi, dell’organizzazione e delle relazioni.

Un anno record, in cui è stato raggiunto il numero più alto di utenti seguiti e di giornate di ricovero erogate nella storia della Fondazione, a testimonianza di un impegno costante che guarda con determinazione al futuro. Sono state 1.405 le persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale che, assieme alle loro famiglie, hanno ricevuto uno o più servizi nelle varie modalità, in crescita del 10% rispetto al 2024. Le giornate di ricovero (a tempo pieno e degenza diurna) erogate dai 5 Centri Residenziali sono state 74.174, con un incremento del 3% nel raffronto con l’anno precedente, commisurato ai posti letto disponibili e alle modalità di saturazione previste. Quale risultato del progressivo ampliamento della presenza territoriale della Lega del Filo d’Oro, i Servizi e le Sedi Territoriali sono stati punto di riferimento per 1.120 persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, con una crescita del 12% rispetto al 2024.

Al risultato, ha contribuito l’apertura della Sede Territoriale di Rende (CS), primo presidio in Calabria, nata con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento sul territorio per le persone sordocieche e le loro famiglie. La Fondazione prosegue il suo percorso di espansione con una nuova sede a Nuoro, attiva dal mese di giugno 2026, che amplia ulteriormente la presenza dell’Ente anche in Sardegna, per un totale di 13 regioni.

Il quadro emerge dal Bilancio Sociale 2025 che la Fondazione Lega del Filo d’Oro ha presentato questa mattina presso l’Università degli Studi di Milano, alla presenza di Rossano Bartoli, Presidente Fondazione Lega del Filo d’Oro; Alessandro Missale, Direttore Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, Università degli Studi di Milano; Clodia Vurro, Responsabile scientifico del progetto, Università degli Studi di Milano; Barbara Duca, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo Lega del Filo d’Oro; Roberto Costantini, Direttore Generale Lega del Filo d’Oro e Enzo Manes, Fondatore Dynamo Camp, con la moderazione di Mattia Schieppati, giornalista VITA.

“Essere presenti, con continuità e competenza, nella vita delle persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale richiede scelte organizzative coraggiose e capacità di evolvere nel tempo. Il 2025 è stato un anno importante per la Fondazione Lega del Filo d’Oro nell’evoluzione dei servizi, dell’organizzazione e delle relazioni – ha dichiarato Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro – Nei prossimi anni continueremo a muoverci lungo il cammino tracciato, consapevoli che le risposte ai bisogni complessi si costruiscono nel tempo, passo dopo passo. Crescere significherà avvicinarsi ancora di più alle persone, rafforzare la presenza nei territori, integrare competenze e modelli di intervento, mantenendo al centro i percorsi di vita e il rispetto delle abilità di ciascuno”.

IL FONDAMENTALE FATTORE UMANO: CRESCONO DIPENDENTI, VOLONTARI E DONATORI

Nel percorso di crescita della Fondazione, le relazioni continuano ad avere un ruolo fondamentale. Il numero dei dipendenti è in crescita: al 31 dicembre2025 erano 802, in aumento di 28 unità (+4%) rispetto all’anno precedente, di cui 723 con contratto a tempo indeterminato, pari al 90% dell’organico complessivo.

Anche il numero di volontari, parte integrante del modello di intervento della Lega del Filo d’Oro sin dalla sua costituzione, ha registrato un sostanziale incremento: i volontari attivi sono stati 769, con una crescita del 16% rispetto al 2024 e segnando il valore più alto mai registrato. Le ore di volontariato complessivamente donate sono state 64.326, in aumento del 12% rispetto al 2024, di cui 56.684 a diretto contatto con gli utenti. L’importanza del volontariato per la Lega del Filo d’Oro è stata riaffermata nel corso del Forum Nazionale dei Volontari, tenutosi a Pisa nel novembre 2025, un’occasione di formazione, confronto e condivisione per rafforzare il senso di appartenenza e il legame con la mission dell’Ente.

Nel corso del 2025, il supporto dei donatori privati – individui, aziende o fondazioni – è stato fondamentale per raggiungere gli obiettivi e progettare le sfide future. Il valore totale delle donazioni è stato di 72,71 milioni di euro: escludendo i lasciti testamentari, le donazioni hanno registrato una crescita del 12% rispetto all’anno precedente. Anche il numero totale dei donatori attivi è cresciuto (469.460, +2,4% rispetto al 2024), a conferma della capacità dell’Ente di instaurare relazioni di solidarietà, durature e trasparenti. I risultati economico-finanziari e la situazione patrimoniale hanno testimoniato, ancora una volta, la solidità della Fondazione e l’autonomia nel bilanciare continuità e crescita per rispondere con capillarità crescente ai bisogni degli utenti e delle loro famiglie.

IL RICONOSCIMENTO DELLA SORDOCECITÀ A PRESCINDERE DALL’ETÀ D’INSORGENZA

Con l’obiettivo di garantire alle persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale il pieno riconoscimento dei diritti, negli ultimi anni la Lega del Filo d’Oro ha profuso un costante impegno affinché non fosse fermato l’iter per la revisione e la piena applicazione della Legge 107/2010 sul riconoscimento della sordocecità come disabilità unica e specifica. A tal proposito, il 2025 ha portato ad un ulteriore e rilevante passo avanti, con l’approvazione definitiva, il 26 novembre, del DDL Semplificazioni-bis, che aggiorna la definizione normativa di sordocecità, superando il precedente vincolo legato all’età di insorgenza e riconoscendo la condizione indipendentemente dal momento in cui viene acquisita. Si tratta di un traguardo atteso da tempo, reso possibile anche grazie al pluriennale e costante lavoro di rappresentanza e sensibilizzazione della Lega del Filo d’Oro, che ha contribuito in modo determinante a riportare nelle Sedi Istituzionali le criticità di un impianto normativo ormai non più adeguato alle reali caratteristiche della popolazione sordocieca.

UN BILANCIO SOCIALE “A REGOLA D’ARTE”

In continuità con le passate edizioni, il Bilancio Sociale 2025 della Lega del Filo d’Oro è stato redatto in conformità con il D.M. 4 luglio 2019 recante le “Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore” e con riferimento allo standard internazionale per la rendicontazione di sostenibilità Global Reporting Initiative. Con il Bilancio Sociale 2025, la Fondazione prosegue nel processo di miglioramento del sistema di rilevazione, misurazione e comunicazione dei risultati raggiunti avviato nel 2017 e nel tempo esteso a tutti gli ambiti di operatività, anche attraverso la consultazione periodica delle diverse categorie di stakeholder, per rafforzarne l’allineamento rispetto al piano strategico.

Nel processo di redazione del Bilancio Sociale 2025, la Lega del Filo d’Oro ha continuato ad avvalersi del supporto scientifico dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, al fine di dare piena attuazione al principio di neutralità, autonomia e attendibilità della rendicontazione.

“Il Bilancio Sociale della Lega del Filo d’Oro continua a rappresentare uno strumento chiave per accompagnare l’Ente nel proprio percorso di crescita, in coerenza con le aspettative degli stakeholder, validate attraverso la nuova analisi di materialità che ha coinvolto 3.310 rispondenti, il numero più alto mai registrato – ha dichiarato Clodia Vurro, Responsabile Scientifico del progetto per il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Milano – In questa edizione, dati e informazioni restituiscono una rafforzata capacità di generare valore attraverso la costruzione dell’autonomia, intesa non come traguardo, ma come processo che attraversa l’intero operato della Fondazione: dalla relazione con i territori, grazie a servizi di prossimità che nel 2025 hanno seguito 1.120 utenti (+12%), alla stabilitàdel capitale umano, con il 90% del personale a tempo indeterminato.Nel corso dell’anno, l’autonomia ha trovatoun’ulteriore declinazione nella sostenibilità ambientale: il percorso che ha condotto alla certificazione colloca la Lega del Filo d’Oro tra i casi di studio del Terzo Settore capaci di tradurre la responsabilità ambientale in leva strategica di autonomia organizzativa”.

Anche quest’anno, il Bilancio Sociale scaturisce da una raccolta dei dati e monitoraggio continuativo, che la Lega del Filo d’Oro assicura da anni grazie all’essersi dotata di un sistema di gestione certificato orientato alla qualità e alla sicurezza. A partire dal dicembre 2025, la certificazione si è estesa al sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 che rappresenta un passaggio significativo nel percorso verso una crescente responsabilità ambientale. La raccolta dati è stata supportata da un processo strutturato per il reperimento delle informazioni, che ha visto il coinvolgimento dei referenti interni per ciascuna sezione del documento.

In continuità con l’edizione precedente, il Bilancio Sociale 2025 si articola in 7 capitoli che si sviluppano attorno agli ambiti del Piano Strategico dell’Ente e alla solidità economica della Fondazione.

Il documento è stato redatto con la supervisione editoriale di Vita Società Editoriale S.p.A. Impresa Sociale ed è stato inoltre sottoposto a verifica esterna da parte di KPMG S.p.A. La versione digitale è liberamente consultabile nella sezione dedicata del sito della Fondazione: www.legadelfilodoro.it/it/bilancio-sociale