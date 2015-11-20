Senigallia pronta a diventare la capitale italiana di sport, musica e intrattenimento 105XMasters 2026: presentata la quindicesima edizione

È stata presentata nella Sala Stampa di Palazzo Raffaello della Regione Marche la quindicesima edizione di 105XMasters, il grande festival organizzato da Skills Comunicazione che dall’11 al 19 luglio trasformerà nuovamente la spiaggia di Senigallia nel più grande villaggio italiano dedicato agli action sports, alla musica, al benessere e all’intrattenimento.

Ad aprire la conferenza stampa sono stati i saluti dell’Assessore regionale allo Sport Tiziano Consoli, che ha sottolineato il valore di una manifestazione capace di promuovere lo sport, l’inclusione, il turismo e il territorio marchigiano.

Alla presentazione hanno partecipato il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, gli organizzatori Michele Urbinelli e Simone Conti, il Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli, il Direttore regionale INAIL Marche Piero Iacono, il Presidente del CONI Marche Fabio Luna e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marche Luca Savoiardi.

Per nove giorni il lungomare di Senigallia ospiterà competizioni sportive, spettacoli, attività esperienziali e grandi eventi musicali, confermando la capacità della manifestazione di coinvolgere decine di migliaia di partecipanti, famiglie, turisti e appassionati provenienti da tutta Italia.

L’apertura ufficiale è in programma sabato 11 luglio alle ore 5.36 con la tradizionale Alba Run, la corsa all’alba sulla spiaggia che inaugura simbolicamente il festival.

Il programma sportivo conferma alcuni degli appuntamenti più attesi come beach rugby, beach volley, beach handball, Cross Challenge, beach basket e sport da combattimento, ai quali si affiancano importanti novità come il debutto della pallanuoto e l’arrivo del pickleball, disciplina in forte crescita che potrà essere provata gratuitamente dal pubblico.

Grande attenzione sarà riservata anche agli sport da combattimento con il campionato XM Sunset Fight di K1 e Muay Thai, il ritorno di Jordan Valdinocci, la tradizionale riunione dilettantistica di pugilato con un incontro professionistico e lo skate contest previsto nell’ultimo weekend. Spazio anche ai più piccoli con il percorso dedicato alle mini moto da cross elettriche, pensato per offrire adrenalina e divertimento in totale sicurezza.

Tra gli ospiti dell’edizione 2026 spiccano Alex Ranghieri, pallavolista e giocatore di beach volley con due partecipazioni olimpiche, protagonista il 17 luglio di un workshop dedicato al beach volley; Marco Sergi, in arte Markour, atleta e performer specializzato in parkour, quadrupedia e acrobatica; e Luciano Sabbatini, mental coach del campione olimpico Gianmarco Tamberi, che sabato 18 luglio saliranno sul main stage. Sabbatini tornerà protagonista anche domenica 19 luglio con il workshop esclusivo “Oltre il risultato”, dedicato all’approccio mentale, alla consapevolezza e alla gestione della performance sportiva. Tutti gli appuntamenti saranno prenotabili tramite l’App ufficiale XM.

Confermati anche gli spettacoli di motocross freestyle e mototerapia, insieme ai corsi di fitness, yoga all’alba, pilates, verticalismo, tessuti aerei e numerose attività dedicate al benessere e al movimento.

Uno dei tratti distintivi dell’edizione 2026 sarà ancora una volta l’inclusione. Per il quinto anno consecutivo, infatti, 105XMasters rinnova la collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico Marche e INAIL Marche, confermandosi un punto di riferimento nazionale per lo sport accessibile. Il festival proporrà attività sportive inclusive, prove di vela con le imbarcazioni Malupa e speciali test race aperte anche alle persone con disabilità, affinché tutti possano vivere pienamente l’esperienza del Village.

Accanto allo sport, Radio 105, official media partner dell’evento, accompagnerà ogni giornata con animazione dal grande palco, collegamenti live e dirette radiofoniche dallo studio mobile. Tra i programmi presenti “La Carovana di 105” con Linda Pani, Paolino e Martin, “105 Mindset” con Moko e “Tutto Bene a 105” con Linda Pani, Dario Micolani ed Edoardo Mecca.

Le serate saranno animate da DJ set, party sulla spiaggia e grandi appuntamenti musicali, tra cui il concerto dei Trashick e l’attesissimo evento gratuito con Lo Zoo di 105.

Confermata anche quest’anno la collaborazione con Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino e ANCoS, che proporranno incontri dedicati al benessere, alla crescita personale e alla cultura della performance.

“X-Masters si conferma anche quest’anno una grandissima manifestazione, una vetrina non solo per Senigallia – ha detto il Presidente della Regione Francesco Acquaroli – ma un valore aggiunto per tutte le Marche. Basta vedere i partner istituzionali e tecnici per renderci conto dell’alto livello, della considerazione e della credibilità di questo evento nel panorama italiano. Dall’11 al 19 luglio a Senigallia decine di migliaia di persone si ritroveranno per fare sport e per divertirsi in maniera sana e con grande energia. Quindi mi fa molto piacere partecipare alla presentazione della 15ª edizione con l’auspicio di rivederci anche negli anni a venire. Voglio ringraziare gli organizzatori e l’amministrazione, oltre a tutti i partner e gli operatori. Manifestazioni come queste hanno successo grazie al grande lavoro di gruppo che vien fatto per garantire un programma di eccellenza e un’accoglienza sicura e di qualità per tutti i partecipanti”.

“Ad ogni edizione 105XMasters punta più in alto”, dichiarano gli organizzatori Michele Urbinelli e Simone Conti. “Vogliamo un evento in cui sport, spettacolo, cultura del benessere e intrattenimento dialoghino in modo naturale, regalando un’esperienza diversa a ogni visitatore. L’invito è a vivere 105XMasters fino in fondo, iniziando dallo scaricare l’App ufficiale che permette di non perdere neanche un momento”.

“XMasters rappresenta molto più di una manifestazione sportiva: è un evento che genera valore per l’intera città. In questi giorni Senigallia accoglie migliaia di persone tra atleti, accompagnatori, appassionati e turisti, con ricadute positive per le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari, i pubblici esercizi, i negozi e tutte le attività economiche del territorio”, sottolinea il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti. “Manifestazioni di questo livello contribuiscono a promuovere l’immagine di Senigallia a livello nazionale e internazionale, consolidandone la vocazione di città dello sport, del turismo e dei grandi eventi. Per noi significa investire in un modello di sviluppo che unisce promozione del territorio, economia, qualità dell’offerta turistica e benessere delle persone. Continueremo a sostenere iniziative come XMasters perché rappresentano un’opportunità concreta di crescita, capace di creare movimento, attrarre visitatori e rafforzare l’identità dinamica e accogliente della nostra città”.

“Sport, salute e crescita personale sono valori che appartengono anche al mondo dell’impresa”, ha sottolineato il Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli, evidenziando come il benessere delle persone rappresenti un elemento strategico. “Per questo Confartigianato, grazie al Gruppo Giovani, promuoverà tre momenti aperti al pubblico. Il 12 luglio grazie alla collaborazione con ANCoS, previsto un incontro con il Dr. Alessandro Remia, nutrizionista di AM – alimentazione e movimento dedicato ad allenamento, alimentazione e integrazione; seguirà, il 18 luglio, il talk con il mental coach Luciano Sabbatini sul tema della performance mentale e, il 19 luglio, il workshop “Oltre il risultato”, dedicato alla gestione delle sfide interiori e del potenziale umano, con la partecipazione anche degli atleti Linda Rossi e Jean Carletti.”

“Un grazie va anche alle federazioni e alle società sportive che rendono possibile un’iniziativa che consente a tutti di avvicinarsi allo sport in modo semplice e divertente, provando discipline diverse. I numeri straordinari, oltre 70.000 persone in una settimana, evidenziano come si tratti di un un’occasione importante per promuovere il nostro territorio a 360 gradi attraverso lo sport”, sottolinea Fabio Luna, Presidente del CONI Marche.

“Sono anni che XMasters ospita il CIP all’interno del proprio villaggio. Questo è indice di essere al passo con i tempi. È una grande occasione per far conoscere sia le attività sportive che paralimpiche, e far sì che le persone con disabilità possano trarne ispirazione e i benefici attraverso la pratica. Diamo così una visione positiva della disabilità attraverso lo sport”, ha affermato Luca Savoiardi, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marche.

“Lo sport accessibile e inclusivo sostiene il Direttore regionale Inail Marche, Piero Iacono, diventa protagonista attraverso spazi ed eventi dedicati, pensati per favorire la partecipazione di tutte le persone. Anche gli eventi serali, organizzati con Radio 105, si svolgono in aree completamente fruibili, affinché tutti possano vivere appieno il Village XMASTERS, compresa l’esperienza musicale. Si tratta di un contesto unico nel suo genere, capace di ampliare la partecipazione di persone interessate alla pratica sportiva e alla vita del mondo sportivo olimpico e paralimpico, in un ambito di piena integrazione, accessibilità e inclusione.”

Con un programma sempre più ricco, 105XMasters punta a confermarsi come uno dei principali eventi estivi italiani, capace di unire sport, spettacolo, turismo, formazione e inclusione, valorizzando il territorio e generando importanti ricadute economiche e sociali per Senigallia e per l’intera regione.

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Sito ufficiale: xmasters.it