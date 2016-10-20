Rigenerazione sociale nei territori post sisma Marche: presentato il bando “Semi di bene” CSV Marche ETS e UniCredit Region Centro Nord: "40.000 euro a disposizione di Ets operanti in area cratere sismico 2016"

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Rilanciare l’animazione territoriale, il tessuto sociale e la partecipazione comunitaria nelle aree marchigiane interessate dal sisma 2016, sostenendo il ruolo del terzo settore locale.

È l’obiettivo fondante del bando “Semi di bene”, nato dalla collaborazione tra UniCredit Region Centro Nord e CSV Marche ETS – Centro Servizi per il Volontariato, con cui la banca mette a disposizione 40.000 euro, attraverso il suo Fondo Carta Etica, a sostegno di 8 progetti di enti del Terzo settore marchigiani operanti appunto nelle aree del cratere sismico marchigiano.

La scelta di destinare il bando a questi territori nasce dalla particolare incidenza che il sisma ha avuto sul territorio regionale, con 85 comuni interessati e dal fatto che, a distanza di un decennio, accanto alla ricostruzione materiale, permane una forte necessità di ricostruzione del tessuto sociale, promuovendo partecipazione, relazioni di comunità e nuove opportunità di incontro e collaborazione tra cittadini e realtà del territorio.

Il bando si inserisce all’interno di un accordo siglato a livello nazionale tra UniCredit e CSVnet, l’associazione che rappresenta i 49 Centri di servizio per il volontariato italiani, volto a rafforzare il sostegno agli ETS (Enti del Terzo Settore) e al volontariato in tutta Italia.

Per dar vita a nuove opportunità di finanziamento al Terzo settore che combinino sostenibilità e trasparenza, UniCredit ha deciso di farsi affiancare dai CSV quali enti che sostengono lo sviluppo del volontariato nell’ambito del Terzo Settore e la capacità delle associazioni di progettare in rete, raccogliere fondi e comunicare in modo trasparente ed efficace le loro iniziative benefiche.

“Ancora di più nelle zone post sisma 2016, dove la ricostruzione materiale procede, ma la ricostruzione sociale richiede interventi strutturati e continuativi, il volontariato rappresenta un presidio fondamentale per mantenere vive le relazioni sociali, sostenere le persone fragili, riattivare il senso di appartenenza e comunità. – spiega Paolo Gobbi, presidente di CSV Marche ETS – Grazie a questa sinergia con UniCredit si vuole rafforzare proprio il ruolo di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni Ets in questi territori, come motore di coesione e resilienza comunitaria, favorendone la collaborazione tra loro e la partecipazione dei cittadini“.

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, commenta: “Con questa iniziativa, promossa in sinergia con il Centro Servizi per il Volontariato Marche, mettiamo a disposizione risorse concrete per sostenere il sistema degli Enti del Terzo Settore del territorio. Come banca riconosciamo nel volontariato un presidio fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle comunità. Continueremo ad investire in progettualità ad alto valore sociale, rafforzando inclusione, coesione e partecipazione attiva”.

Gli 8 progetti solidaristici selezionati con il bando “Semi di Bene” dovranno essere incentrati su iniziative di animazione territoriale, che coinvolgano attivamente le comunità dei comuni del cratere marchigiano, ad esempio eventi sociali e culturali, convegni o laboratori, per creare momenti di aggregazione, formazione e condivisione, oppure attività di inclusione sociale, dedicate a persone o gruppi in condizioni di fragilità.

É previsto un contributo base di 2.500 euro, che verrà erogato rispettivamente ai migliori 8 progetti presentati, e che potrebbe essere raddoppiato con un contributo bonus di altri 2.500,00 €, attivando sulla piattaforma IlMioDono di UniCredit (https://www.ilmiodono.it/it.html) una campagna di raccolta fondi, che raggiunga almeno 400,00 € di donazioni on line.

Possono partecipare gli Enti del terzo settore nella forma di Organizzazioni di Volontariato, Associazione di Promozione Sociale e le Fondazioni ETS che operano, nei territori compresi all’ interno del cratere sismico del 2016, iscritti al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) e costituiti da almeno 3 anni.

Il testo integrale del Regolamento, insieme al Vademecum per la compilazione delle proposte, sono pubblicati sul sito www.csvmarche.it

I progetti potranno essere inviati a partire da lunedì 22 giugno 2026 fino alla scadenza di venerdì 7 agosto 2026, h. 13.00.

Per promuovere la conoscenza di questa opportunità e supportare la partecipazione degli Ets interessati, CSV Marche ETS ha organizzato due call informative in programma il 30 giugno e il 2 luglio alle ore 17,30. Per informazioni, rivolgersi agli sportelli provinciali del CSV.