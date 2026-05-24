PD Marche dopo le Comunali 2026: “Non siamo riusciti a ribaltare governi del centro destra” "La sconfitta non cancella il valore dell'impegno messo in campo. Si conferma la tenuta delle città già governate dal centro-sinistra"

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Il Partito Democratico delle Marche prende atto dell’esito delle amministrative del 24 e 25 maggio. Nei Comuni di Macerata, Fermo, Senigallia e San Benedetto, le nostre candidate e i nostri candidati non sono riusciti a ribaltare il governo locale del centro destra.

A Senigallia abbiamo sfiorato la vittoria perdendo di misura.

Sapevamo che la sfida fosse molto dura, con il centro-sinistra già all’opposizione, ma non per questo ci siamo arresi riuscendo a comporre coalizioni ampie e rappresentative.

Negli altri Comuni si conferma la tenuta delle città già governate dal centro-sinistra nelle province di Ancona, Macerata e Ascoli.

Ringraziamo tutte le elettrici e tutti gli elettori che hanno sostenuto le nostre liste, così come le militanti e i militanti, le candidate e i candidati, i circoli e gli amministratori che hanno lavorato con generosità in queste settimane. La sconfitta non cancella il valore dell’impegno messo in campo, ma ci chiede di ascoltare con ancora più attenzione i bisogni delle comunità marchigiane nella costruzione dell’alternativa per il Paese.