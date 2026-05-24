Oltre 400 donatori in visita al Centro Nazionale di Osimo della Lega del Filo d’Oro Venerdì 22 e sabato 23 maggio, in occasione della XVIII Giornata del Sostenitore, porte aperte per accogliere e ringraziare

Si è tenuta nei giorni scorsi la XVIII edizione della Giornata del Sostenitore, importante appuntamento annuale che la Fondazione Lega del Filo d’Oro dedica ai tanti sostenitori, per ringraziarli dell’affetto e del prezioso supporto che, ogni giorno, dimostrano nei confronti di bambini, giovani e adulti con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale.

La loro vicinanza è infatti fondamentale per garantire accoglienza e sostegno a chi non vede e non sente e alle loro famiglie in tutti i Centri e Sedi Territoriali della Fondazione presenti sul territorio nazionale.

Nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 maggio, oltre 400 sostenitori sono stati accolti al Centro Nazionale di Osimo, sede principale dell’Ente, dove hanno potuto incontrare le persone con sordocecità, le loro famiglie e le figure professionali impegnate quotidianamente nel loro percorso. Attraverso testimonianze, racconti e momenti di confronto, i sostenitori hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino la realtà della Lega del Filo d’Oro, scoprendone il metodo riabilitativo adottato, che permette di trovare quel canale unico e particolare per entrare in relazione con chi non vede e non sente.

“Ogni giorno, alla Lega del Filo d’Oro incontriamo bambini, ragazzi e adulti con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale e, per ciascuno di loro, ci impegniamo a costruire un progetto di vita su misura, capace di aiutarli a comunicare e raggiungere la maggiore autonomia possibile. Questo insieme agli operatori, alle famiglie, ai volontari e ai tanti sostenitori che scelgono di stare accanto a chi non vede e non sente – ha dichiarato Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro – La Giornata del Sostenitore rappresenta ogni anno un momento importante, perché ci consente di condividere con i nostri donatori ciò che anima il nostro lavoro quotidiano. Un impegno che porta anche la loro impronta unica”.

Quello dei sostenitori privati è un contributo fondamentale, che permette alla Lega del Filo d’Oro di proseguire le proprie attività, ampliando e differenziando gli interventi e mantenendo elevato lo standard dei servizi. Consente inoltre di guardare agli obiettivi futuri investendo non solo nella crescita delle competenze e nel potenziamento dei servizi offerti, ma anche in una presenza sempre più capillare sul territorio grazie all’apertura di nuove Sedi. Nel 2025, le donazioni dei sostenitori privati hanno contribuito in maniera rilevante alla copertura delle spese sostenute dall’Ente, confermando il ruolo cruciale della raccolta fondi per la realizzazione della mission della Fondazione. Sono stati circa 470.000 i donatori attivi nel corso dell’ultimo anno.

L’IMPORTANZA DI DESTINARE IL 5×1000 ALLA LEGA DEL FILO D’ORO

La Fondazione Lega del Filo d’Oro è da oltre 60 anni il punto di riferimento nazionale per le persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale e le loro famiglie; è proprio grazie a quel “filo d’oro” che si snoda in tutta Italia attraverso Centri, Servizi e Sedi Territoriali che la Fondazione può raggiungerle là dove esse vivono, fornendo risposte sempre più adeguate ai loro bisogni. Tra gli obiettivi principali dell’Ente c’è, infatti, quello di potenziare la propria presenza a livello territoriale sia nell’aspetto quantitativo, aumentando il numero delle attuali dodici Sedi, sia dal punto di vista qualitativo, potenziando i servizi offerti. Per questo è fondamentale il contributo del5×1000, un gesto facile che non costa nulla, ma che fa davvero la differenza e rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo delle attività della Fondazione. Basta inserire nella dichiarazione dei redditi nel riquadro “Sostegno agli Enti del Terzo Settore” il codice fiscale 80003150424 e apporre la propria firma.

Grazie al 5×1000, la Fondazione potrà inoltre dare continuità ai percorsi educativo-riabilitativi personalizzati creati al Centro Nazionale di Osimo sulla base della diagnosi iniziale, garantendo una rete di servizi a supporto degli utenti e delle loro famiglie; rafforzare ed ampliare i servizi già esistenti, garantendo gli alti standard qualitativi di sempre; stringere collaborazioni nell’ambito della ricerca, per migliorare la quotidianità di chi non vede e non sente attraverso soluzioni in ambiti come la comunicazione e le tecnologie assistive.