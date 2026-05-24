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Elezioni Comunali 2026, i risultati nelle Marche – IN AGGIORNAMENTO

Ventisette i Comuni chiamati a eleggere i rispettivi sindaci: due i capoluoghi, Macerata e Fermo

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Politica
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Voto, elezioni, urna elettorale

Si sono chiuse alle ore 15.00 di lunedì 25 maggio le urne delle elezioni comunali 2026 nei ventisette Comuni marchigiani interessati dal voto. Di seguito tutti i risultati suddivisi per provincia: in neretto i sindaci eletti.

PESARO URBINO 

Mondolfo 

Alice Andreoni (Farecittà) 75,22% 
Marco Gentili (Impegno in Comune) 24,78%

Cartoceto

Matteo Andreoni (Diamo Valore) 39,04%
Ginetto Manna (Per il Comune) 30,97%
Simone Berluti (Cartoceto Punto a Capo) 29,99%

Sant’Angelo in Vado

Giuseppe Rossi (Sant’Angelo Unica) 60,15%
Stefano Parri (Patto per Sant’Angelo in Vado) 39,85%

Isola del Piano 

Massimo Bartolomeoli (Isola Protagonista) 67,7%
Barbara Tomassini (Isola in Comune) 31,46%
Anna Maria Manna (PLI – Sovranisti) 0,56%
Augusto Giorgetti (Progetto Popolare) 0,28%

Piandimeleto

Pasquale Soru (Voltiamo Pagina) 56,10 %
Marco Pagliardini (Comunità e Futuro) 43,90%

 

ANCONA

Cerreto d’Esi

David Grillini (#Cambiamenti) 70,04%
Renzo Baldoni (Sviluppo e Futuro) 29,96%

Loreto

Moreno Pieroni (Loreto nel Cuore) 56%
Sauro Longhi (Progetto Loreto) 35,35%
Anna Maria Ragaini (Ragaini per Loreto Progressista) 8,64%

Maiolati Spontini

Sebastiano Mazzarini (Insieme per i cittadini) 70,23%
Fabiana Piergigli (Fare Comune) 29,77%

Senigallia

Massimo Olivetti 51,74%
Dario Romano 47,30%
Marco Binci 0,96%

DATI DEFINITIVI

 

MACERATA

Macerata (39 sezioni su 44, aggiornamento delle 23:48)

Sandro Parcaroli 49,87%
Gianluca Tittarelli 41,98%
Marco Sigona 3,52%
Mattia Orioli 3,12%
Giordano Ripa 1,51%

Montecassiano

Barbara Vecchi (Montecassiano Cambia) 51,34%
Mario Capparucci (Progetto Civico Montecassiano) 42,95%
Gaetano Tomassoni (Giovani di Montecassiano) 3,02%
Alberta Giustozzi (Obiettivo Comune) 2,68%

Muccia

Stefano Antonelli (La Torre) 69,98%
Giulia Menciotti (Muccia Rinasce) 29,83%
Pietro Angelo Lombardo (Insieme per il Futuro) 0,19%

Petriolo

Matteo Santinelli (Insieme per Petriolo) 73,35%
Domenico Luciani (Petriolo Domani) 26,65%

Ussita

Silvia Bernardini (Progetto Ussita) 100,00%

 

FERMO

Campofilone

Riccardo Verdecchia (Futuro Campofilone) 60,64%
Giovanni Feliziani (Siamo Campofilone) 39,36%

Fermo

Alberto Maria Scarfini 52,97%
Angelica Malvatani 21,11%
Leonardo Tosoni 20,16%
Saturnino Di Ruscio 5,76%

Montefortino 

Giampiero Lattanzi (Noi con voi per Montefortino) 71,41%
Domenico Ciaffaroni (Uniti per Montefortino) 28,59%

Monteleone di Fermo

Vittorio Paci (Monteleone. Bene Comune) 50%
Marco Fabiani (Impegno-Unione-Solidarietà) 48,89%
Simona Salvi (Lista Civica) 1,11%

Montelparo

Fabio Antolini (Montelparo radici e futuro) 50,51%
Marino Screpanti (Continuità e Futuro per Montelparo) 49,49%

Monterubbiano

Annamaria Albanesi (Idea Monterubbiano 2026) 64,12%
Maria Pia Rossetti in Abbruzzetti (Bene Comune Monterubbiano) 35,88%

Montottone

Cristina Farina (Impegno per Montottone) 53,49%
Giovanni Carelli (Uniti per Montottone) 46,51%

Pedaso 

Vincenzo Berdini (Pedaso con Berdini sindaco) 46,12%
Giuseppe Galasso (Rinnoviamo Pedaso) 27,18%
Paolo Marconi (La Rete – Progetto per Pedaso) 26,70%

Santa Vittoria in Matenano 

Francesco Agostini (Santa Vittoria Uniamoci) 37,83%
Fabrizio Vergari (Futuro Matenano) 33,67%
Annamaria Caraffa (Radici e Futuro) 28,5%

 

ASCOLI PICENO

Appignano del Tronto

Sara Moreschini (Bilancia a due piatti) 60,57%
Serene Rodilossi (La Lanterna) 39,43%

Colli del Tronto

Luca Morganti (Liberamente Colli) 71,39%
Stefano Bastiani (Democraticamente insieme) 23,58%
Paula Beatriz Amadio (Colli Partecipa) 5,03%

Cossignano

Angelo Carlini (Cresciamo Insieme) 51,27%
Federico Buffone (Comunità al Centro) 48,73%

San Benedetto del Tronto (42 sezioni su 43 – aggiornamento delle 23:48)

Nicola Mozzoni 57,24%
Giorgio Fede 35,54%
Maria Elisa D’Andrea 7,22%

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