Elezioni Comunali 2026, i risultati nelle Marche – IN AGGIORNAMENTO
Ventisette i Comuni chiamati a eleggere i rispettivi sindaci: due i capoluoghi, Macerata e Fermo
Si sono chiuse alle ore 15.00 di lunedì 25 maggio le urne delle elezioni comunali 2026 nei ventisette Comuni marchigiani interessati dal voto. Di seguito tutti i risultati suddivisi per provincia: in neretto i sindaci eletti.
PESARO URBINO
Mondolfo
Alice Andreoni (Farecittà) 75,22%
Marco Gentili (Impegno in Comune) 24,78%
Cartoceto
Matteo Andreoni (Diamo Valore) 39,04%
Ginetto Manna (Per il Comune) 30,97%
Simone Berluti (Cartoceto Punto a Capo) 29,99%
Sant’Angelo in Vado
Giuseppe Rossi (Sant’Angelo Unica) 60,15%
Stefano Parri (Patto per Sant’Angelo in Vado) 39,85%
Isola del Piano
Massimo Bartolomeoli (Isola Protagonista) 67,7%
Barbara Tomassini (Isola in Comune) 31,46%
Anna Maria Manna (PLI – Sovranisti) 0,56%
Augusto Giorgetti (Progetto Popolare) 0,28%
Piandimeleto
Pasquale Soru (Voltiamo Pagina) 56,10 %
Marco Pagliardini (Comunità e Futuro) 43,90%
ANCONA
Cerreto d’Esi
David Grillini (#Cambiamenti) 70,04%
Renzo Baldoni (Sviluppo e Futuro) 29,96%
Loreto
Moreno Pieroni (Loreto nel Cuore) 56%
Sauro Longhi (Progetto Loreto) 35,35%
Anna Maria Ragaini (Ragaini per Loreto Progressista) 8,64%
Maiolati Spontini
Sebastiano Mazzarini (Insieme per i cittadini) 70,23%
Fabiana Piergigli (Fare Comune) 29,77%
Senigallia
Massimo Olivetti 51,74%
Dario Romano 47,30%
Marco Binci 0,96%
MACERATA
Macerata (39 sezioni su 44, aggiornamento delle 23:48)
Sandro Parcaroli 49,87%
Gianluca Tittarelli 41,98%
Marco Sigona 3,52%
Mattia Orioli 3,12%
Giordano Ripa 1,51%
Montecassiano
Barbara Vecchi (Montecassiano Cambia) 51,34%
Mario Capparucci (Progetto Civico Montecassiano) 42,95%
Gaetano Tomassoni (Giovani di Montecassiano) 3,02%
Alberta Giustozzi (Obiettivo Comune) 2,68%
Muccia
Stefano Antonelli (La Torre) 69,98%
Giulia Menciotti (Muccia Rinasce) 29,83%
Pietro Angelo Lombardo (Insieme per il Futuro) 0,19%
Petriolo
Matteo Santinelli (Insieme per Petriolo) 73,35%
Domenico Luciani (Petriolo Domani) 26,65%
Ussita
Silvia Bernardini (Progetto Ussita) 100,00%
FERMO
Campofilone
Riccardo Verdecchia (Futuro Campofilone) 60,64%
Giovanni Feliziani (Siamo Campofilone) 39,36%
Fermo
Alberto Maria Scarfini 52,97%
Angelica Malvatani 21,11%
Leonardo Tosoni 20,16%
Saturnino Di Ruscio 5,76%
Montefortino
Giampiero Lattanzi (Noi con voi per Montefortino) 71,41%
Domenico Ciaffaroni (Uniti per Montefortino) 28,59%
Monteleone di Fermo
Vittorio Paci (Monteleone. Bene Comune) 50%
Marco Fabiani (Impegno-Unione-Solidarietà) 48,89%
Simona Salvi (Lista Civica) 1,11%
Montelparo
Fabio Antolini (Montelparo radici e futuro) 50,51%
Marino Screpanti (Continuità e Futuro per Montelparo) 49,49%
Monterubbiano
Annamaria Albanesi (Idea Monterubbiano 2026) 64,12%
Maria Pia Rossetti in Abbruzzetti (Bene Comune Monterubbiano) 35,88%
Montottone
Cristina Farina (Impegno per Montottone) 53,49%
Giovanni Carelli (Uniti per Montottone) 46,51%
Pedaso
Vincenzo Berdini (Pedaso con Berdini sindaco) 46,12%
Giuseppe Galasso (Rinnoviamo Pedaso) 27,18%
Paolo Marconi (La Rete – Progetto per Pedaso) 26,70%
Santa Vittoria in Matenano
Francesco Agostini (Santa Vittoria Uniamoci) 37,83%
Fabrizio Vergari (Futuro Matenano) 33,67%
Annamaria Caraffa (Radici e Futuro) 28,5%
ASCOLI PICENO
Appignano del Tronto
Sara Moreschini (Bilancia a due piatti) 60,57%
Serene Rodilossi (La Lanterna) 39,43%
Colli del Tronto
Luca Morganti (Liberamente Colli) 71,39%
Stefano Bastiani (Democraticamente insieme) 23,58%
Paula Beatriz Amadio (Colli Partecipa) 5,03%
Cossignano
Angelo Carlini (Cresciamo Insieme) 51,27%
Federico Buffone (Comunità al Centro) 48,73%
San Benedetto del Tronto (42 sezioni su 43 – aggiornamento delle 23:48)
Nicola Mozzoni 57,24%
Giorgio Fede 35,54%
Maria Elisa D’Andrea 7,22%
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