Via libera al programma di interventi a favore dei marchigiani all’estero Arrivata l'approvazione da parte della Commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale

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La Commissione Affari istituzionali dà il via libera al Programma degli interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani. Quattro linee di azione con un focus specifico rivolto ai giovani. Relatori sul provvedimento i consiglieri Andrea Putzu e Micaela Vitri.

La Commissione Affari istituzionali presieduta da Jessica Marcozzi (FI), Vice Micaela Vitri (Pd) ha dato il via libera al Programma degli interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani valevole per la XII legislatura regionale.

Il Piano, ad iniziativa della Giunta regionale e illustrato in Commissione dalla responsabile delle attività per i marchigiani del mondo, Frida Paolella, è strutturato su quattro linee di azione: una nuova immagine dei marchigiani del mondo, che si rafforza anche in relazione alle migliori competenze professionali acquisite; il potenziamento della comunicazione, anche attraverso le piattaforme social; il “focus area”, una conferenza continentale, prevista dalla l.r.39/97, da svolgersi in Canada in occasione del 50° anniversario della nascita dell’Associazione Alma Canada. Una seconda nel 2028 e una terza nel 2030; potenziare e strutturare il coinvolgimento delle nuove generazioni nei progetti.

Nella parte introduttiva il Piano illustra i dati del censimento generale delle associazioni (55) e delle federazioni (3) disseminate in quattro continenti e che sono beneficiarie degli interventi regionali.

Sul provvedimento sono stati nominati relatori i consiglieri Andrea Putzu (FdI) per la maggioranza e Micaela Vitri (Pd) per le minoranze.

Nella stessa riunione della Commissione sono stati nominati i relatori su Rendiconto generale della Regione per l’anno 2025 (Marcozzi e Vitri) e sulla proposta di atto amministrativo per la programmazione della rete scolastica 2027/2030 (Silvia Luconi, FdI, e Enrico Piergallini, Pd).