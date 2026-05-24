Al via misure per la formazione di studenti, giovani e figure qualificate Acquaroli: "Investire nella formazione dei giovani significa investire nel futuro delle Marche"

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La Regione Marche rafforza il proprio impegno nella formazione professionale e nell’occupazione giovanile attraverso un ampio pacchetto di interventi rivolti agli studenti, ai giovani in cerca di qualificazione professionale e ai settori produttivi strategici del territorio. La Giunta regionale ha infatti approvato quattro importanti iniziative finanziate con le risorse del PR FSE+ 2021/2027, finalizzate a consolidare il sistema regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dell’istruzione tecnica superiore e della formazione integrata scuola-lavoro.

“Investire nella formazione dei giovani – dichiara il presidente della Regione, Francesco Acquaroli – significa investire nel futuro delle Marche. Questi interventi si inseriscono negli indirizzi di questa amministrazione regionale: creare opportunità concrete per i ragazzi, rafforzare il legame tra sistema formativo e mondo produttivo, valorizzare talenti e competenze per sostenere la crescita e la competitività del territorio. Vogliamo offrire ai giovani strumenti reali per costruire il proprio percorso professionale nelle Marche, contrastando dispersione scolastica, disoccupazione giovanile e fuga di competenze”.

“Con questi interventi – commenta l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Tiziano Consoli – la Regione Marche investe concretamente sul futuro dei giovani e sulla qualità della formazione, costruendo percorsi sempre più vicini ai bisogni delle imprese e dei territori. Vogliamo rafforzare un sistema formativo moderno, inclusivo e capace di accompagnare ragazze e ragazzi verso competenze qualificate e occupazioni stabili, contrastando allo stesso tempo dispersione scolastica e mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Stiamo costruendo una filiera formativa regionale sempre più integrata, capace di accompagnare i giovani dai percorsi professionalizzanti iniziali fino all’alta specializzazione tecnica. Le Marche hanno bisogno di competenze, professionalità e innovazione: per questo continuiamo a investire in una formazione strettamente collegata al mondo del lavoro, alle imprese e alle nuove esigenze economiche e sociali del territorio”.

Tra i provvedimenti approvati rientrano le linee di indirizzo per la definizione dell’offerta formativa regionale dei percorsi biennali e di IV anno IeFP in modalità duale per l’anno formativo 2026/2027, finanziati con le risorse del PR FSE+ 2021/2027 – Asse Giovani, Obiettivo Specifico 4.f. L’investimento complessivo ammonta a 3.430.350 euro e consentirà l’attivazione di 18 percorsi gratuiti su tutto il territorio regionale: 15 corsi biennali finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale e 3 corsi di IV anno destinati al diploma professionale IeFP.

I percorsi saranno realizzati dai Centri di Formazione Professionale accreditati e interesseranno comparti strategici come manifatturiero, meccanica, meccatronica, moda, agroalimentare, turismo e benessere. L’offerta sarà sviluppata secondo il modello duale, che integra formazione e lavoro attraverso laboratori, alternanza rafforzata, impresa simulata e apprendistato di primo livello. I corsi biennali, della durata di 1.980 ore, saranno rivolti a giovani tra i 16 e i 19 anni privi di una qualifica professionale, mentre i percorsi di IV anno, della durata di 990 ore, saranno destinati ai giovani già qualificati che intendono conseguire il diploma professionale. Tutti i percorsi prevedranno inoltre il raggiungimento almeno del livello intermedio DigComp 2.1 e specifici moduli di orientamento e accompagnamento al lavoro.

Il secondo intervento riguarda invece l’approvazione dell’offerta formativa regionale di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per l’anno formativo 2026/2027, in attuazione della DGR 617/2025 e del PR Marche FSE+ 2021/2027 – Asse Occupazione, Obiettivo Specifico 4.a. La misura prevede l’attivazione di 13 specializzazioni IFTS per un investimento pari a 1.248.000 euro, nell’ambito di un programma biennale complessivo da 2.496.000 euro destinato alla realizzazione di 26 percorsi. Le specializzazioni sono state individuate attraverso un percorso concertativo con il Comitato IFTS, composto da Università, parti sociali e associazioni di categoria, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dal territorio.

L’offerta formativa sarà articolata in tre gruppi: specializzazioni predeterminate su base provinciale, percorsi individuati dal Comitato IFTS e una specializzazione “aperta” rivolta a giovani under 25 da realizzarsi in modalità duale attraverso apprendistato di primo livello. L’obiettivo è consolidare una formazione tecnica altamente specializzata e coerente con le esigenze di innovazione e competitività del sistema produttivo marchigiano.

La Regione ha inoltre approvato le linee di indirizzo per l’attivazione dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato accreditati per il conseguimento della qualifica di “Operatore del Benessere”, indirizzi estetica e acconciatura, per l’anno formativo 2026/2027. L’intervento, finanziato nell’ambito del PR FSE+ 2021/2027 – Asse Istruzione e Formazione, prevede uno stanziamento di 242.550 euro per 10 corsi triennali distribuiti nei cinque ambiti provinciali marchigiani. I percorsi permetteranno agli studenti di ottenere una qualifica professionale al termine del triennio scolastico attraverso attività laboratoriali e formazione pratica svolta da esperti esterni. Prevista inoltre una seconda classe all’IPSIA O. Ricci per “Operatore del Benessere – Estetista”, in risposta all’elevato numero di iscrizioni.

Accanto a queste misure, la Regione Marche rafforza anche la formazione integrata nel settore socio-sanitario con percorsi finalizzati alla qualifica di “Operatore Socio-Sanitario” per gli studenti degli Istituti Professionali ad indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” nell’anno scolastico 2026/2027. Saranno attivati 10 corsi rivolti complessivamente a 200 studenti del IV e V anno, con 440 ore formative aggiuntive integrate nel percorso scolastico. L’investimento previsto è di 308.000 euro nell’ambito del PR FSE+ 2021/2027 – Asse Istruzione e Formazione.