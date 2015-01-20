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Olimpia Marzocca, play-off in casa al Bianchelli

Sabato 23 c'è la Passatempese

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Tribuna del Bianchelli di Senigallia

Sabato 23 maggio alle ore 16:00 lo storico Stadio Goffredo Bianchelli sarà teatro di una sfida che promette emozioni e grande spettacolo.

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Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Venerdì 22 maggio, 2026 
alle ore 12:50
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