Olimpia Marzocca, play-off in casa al Bianchelli
Sabato 23 c'è la Passatempese
131 Letture0 commenti
Sabato 23 maggio alle ore 16:00 lo storico Stadio Goffredo Bianchelli sarà teatro di una sfida che promette emozioni e grande spettacolo.
Sabato 23 maggio alle ore 16:00 lo storico Stadio Goffredo Bianchelli sarà teatro di una sfida che promette emozioni e grande spettacolo.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!