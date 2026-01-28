Riforma Polizia Locale, la posizione della Cisl “Non servono né entusiasmi facili né pregiudizi"

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L’approvazione, avvenuta il 14 maggio u.s. alla Camera dei Deputati, della Legge Delega per la riforma della Polizia Locale rappresenta un primo importante passaggio, ma il percorso resta ancora aperto e decisivo sarà il contenuto dei decreti attuativi.



È infatti nei decreti attuativi che si comprenderà la reale portata della riforma.

La CISL FP seguirà con attenzione, presenza e spirito propositivo tutto l’iter istituzionale — riferisce il Segretario Generale CISL FP Marche Giovanni Cavezza — affinché nelle future disposizioni normative trovino concreta attuazione le richieste e le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia Locale, già rappresentate dalla CISL FP Nazionale ai vertici istituzionali nel corso della conferenza del 24 aprile u.s.

Come sottolineato dal Segretario Regionale CISL FP Marche con delega alle Funzioni Locali Alessandro Moretti:

“Non servono né entusiasmi facili né pregiudizi: la valutazione sulla riforma dipenderà dalla capacità dei decreti attuativi di tradurre in misure concrete le istanze della categoria”.

Ribadiamo ancora una volta le principali richieste avanzate dalla CISL FP:

* equiparazione del personale della Polizia Locale alle Forze di Polizia ad ordinamento statale sotto il profilo previdenziale, assicurativo, indennitario, infortunistico e fiscale;

* inserimento della Polizia Locale tra i lavori gravosi, considerata l’elevata incidenza di infortuni sul lavoro registrata anche dai dati INAIL;

* superamento dei limiti assunzionali per far fronte alla grave carenza di personale e garantire adeguati servizi ai cittadini;

* rafforzamento delle tutele e degli strumenti contrattuali previsti nella specifica Sezione della Polizia Locale del CCNL Funzioni Locali, prevedendo modalità dedicate di alimentazione del fondo;

* equiparazione dell’indennità di vigilanza a quella riconosciuta alla Polizia di Stato;

* abrogazione delle norme che penalizzano il salario accessorio nei primi 10 giorni di malattia;

* definizione più chiara delle funzioni e delle figure professionali della Polizia Locale;

* accesso alle figure professionali degli ufficiali mediante selezioni riservate esclusivamente al personale con almeno cinque anni di servizio nella Polizia Locale;

* promozione della formazione, dell’aggiornamento professionale e dell’addestramento continui;

* previsione di elargizioni e riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari;

* maggiore utilizzo dei proventi contravvenzionali derivanti dagli articoli 142 e 208 del Codice della Strada per finanziare progetti di sicurezza urbana e stradale al di fuori dei limiti del fondo del salario accessorio;

* istituzione degli albi regionali dei Comandanti della Polizia Locale;

* garanzia del porto dell’arma per difesa personale e per i doveri d’ufficio anche fuori servizio e al di fuori del territorio dell’ente di appartenenza;

* accesso gratuito e massivo alle banche dati nazionali (P.R.A., C.E.D., Sistema Informatico Interforze, CCIAA ecc.);

* collegamento delle sale operative della Polizia Locale al numero unico di emergenza 112;

* piena tutela legale da parte dell’ente sin dall’avvio del procedimento e costituzione di parte civile dell’ente di appartenenza in caso di aggressioni al personale della Polizia Locale;

* modifica dell’art. 57 del codice di procedura penale per il mantenimento della qualifica di polizia giudiziaria anche al di fuori dei limiti del servizio;

* uniformità su tutto il territorio nazionale delle uniformi e delle livree dei mezzi di servizio;

* libero utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Proseguiremo — concludono i Segretari CISL FP Marche — nel monitorare con attenzione e determinazione l’evoluzione dell’iter istituzionale e dei successivi provvedimenti attuativi.