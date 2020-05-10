Difesa del suolo e risorse idriche: assessore Consoli in visita al Consorzio Bonifica Marche Incontri con vertici e professionisti nella sede maceratese e punto su attività di progettazione che il Consorzio presta per la Regione

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L’assessore regionale alla Difesa del suolo e alle Risorse idriche, Tiziano Consoli, ha colto l’occasione del consueto tavolo tecnico programmatico fra Consorzio, direzione Protezione Civile e Genio Civile, per visitare la sede maceratese dell’ente e fare il punto sulle attività di progettazione che il Consorzio presta per la Regione.

Consoli è stato accolto in via Trento da Francesca Gironi, presidente del Consorzio e dall’ing. Maria De Filpo, direttore generale e ha avuto modo di incontrare le diverse figure professionali che quotidianamente seguono le principali funzioni consortili: manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore, gestione della risorsa irrigua, difesa del suolo e salvaguardia del territorio.

“L’attività che il Consorzio presta ogni giorno ai fini degli obiettivi programmatori della Regione è fondamentale – ha dichiarato l’assessore – comprendiamo quanto la manutenzione degli oltre 18.000 km di reticolo idrografico minore sia articolata, così come la gestione della risorsa idrica in un momento in cui il cambiamento climatico sta riscrivendo le regole. Grazie però alla lungimiranza mostrata dall’ing. Stefoni, siamo riusciti a dar vita ad una sinergia fra istituzioni davvero necessaria per la messa a terra di importanti opere idrauliche e di significativi interventi di difesa del territorio. La collaborazione fra Regione – per il tramite della struttura della Protezione civile e del Genio civile – e il Consorzio di Bonifica, è fruttuosa e consolidata e ci consente di programmare, progettare ed eseguire in maniera sinergica e concertata. Mai come oggi, il Consorzio, rappresenta un vero e proprio valore aggiunto nel lavoro che la Regione fa per dare risposte concrete ai suoi cittadini”.

Nel ricevere la visita e le considerazioni espresse dell’assessore, Francesca Gironi dichiara: “Le parole spese dall’assessore Consoli nei confronti dell’Ente che mi pregio di rappresentare sono il riconoscimento delle professionalità e dell’impegno che giorno dopo giorno spendiamo per il territorio e sul territorio; confermano la bontà delle scelte che stiamo portando avanti sia con i colleghi del Consiglio d’Amministrazione che con gli amministratori delle società in house e, in un certo qual modo ci indicano la strada da seguire anche nelle altre funzioni: la logica del tavolo tecnico che da tempo facciamo con protezione civile e genio civile è sicuramente una best practice che possiamo esportare anche nella risorsa idrica, replicando il metodo di lavoro sinergico. Sentiamo infatti prioritario sedere insieme alla Regione anche quando parliamo di risorsa idrica, per arrivare ad aumentare le aree servite dall’irrigazione collettiva e il pil regionale rispetto alla produzione agricola”.

Dopo un primo momento di incontro nella sede del Consorzio, l’assessore Consoli si è spostato in Bonifica Marche Engineering, società in house del Consorzio che si occupa di progettazione e direzione lavori. Qui ha partecipato al tavolo tecnico in corso e avuto modo di avere un quadro chiaro dei progetti che il Consorzio sta seguendo per la Regione: un totale di oltre 50 interventi che vanno dalla cassa di laminazione lungo il Foglia in località Badia (Montecalvo in Foglia – PU) fino agli interventi lungo il Fosso Narducci destinati alla sicurezza idraulica nella località Sforzacosta fra i Comuni di Macerata e Pollenza; dal progetto sul fosso Manarini, in località Collemarino (AN) alla riorganizzazione della infrastruttura fognaria della città di Ancona fino al masterplan relativo alla zona fragile a cavallo dei Comuni di Loreto e Porto Recanati più volte sede di allagamento.