Anche i Planet Funk a Musicultura Annunciati altri ospiti per il 19 e 20 giugno

I Planet Funk, Giampaolo Morelli, Santamarea e Riccardo Rossi questi i nomi dei nuovi ospiti annunciati oggi da Musicultura che si esibiranno con Brunori Sas, Ron, Tosca e Maria Antonietta & Colombre e con gli otto vincitori del Festival, il 19 e 20 giugno allo Sferisterio di Macerata

Entra così nel vivo il conto alla rovescia verso le serate finali della XXXVII edizione di Musicultura, che conferma come ogni anno la propria vocazione di osservatorio privilegiato sulla canzone popolare e d’autore italiana.

Al centro le esibizioni degli otto vincitori, in un ricco programma che unisce nuove proposte e grandi protagonisti della scena musicale e culturale.

Venerdì 19 giugno:

Accanto a Brunori Sas e al progetto condiviso di Maria Antonietta & Colombre, la prima serata si arricchisce dell’energia dei Planet Funk, tra i collettivi più influenti della musica elettronica e dance internazionale. Forte di una carriera costellata di hit e riconoscimenti, il gruppo, nato dall’incontro tra i Souled Out! (Domenico “GG” Canu, Sergio Della Monica) e i Kamasutra (Marco Baroni, Alex Neri), porterà allo Sferisterio il proprio sound inconfondibile, capace di dialogare con mondi musicali diversi, restando sempre fedele alla propria identità.

Sul palco anche Giampaolo Morelli, artista poliedrico e tra i volti più riconoscibili del cinema e della televisione italiana. Attore, sceneggiatore, regista e scrittore, Morelli è amatissimo dal grande pubblico per il ruolo cult dell’Ispettore Coliandro, a cui affianca una carriera brillante tra cinema e teatro, caratterizzata da una cifra ironica e intelligente.

Sabato 20 giugno:

La serata finale vedrà protagonisti Ron e Tosca, figure storiche del Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, insieme al ritorno dei Santamarea, tra le realtà musicali più interessanti degli ultimi anni. La giovane band palermitana, composta dai fratelli Stella e Michele Gelardi e da Noemi Orlando, si è imposta all’attenzione nazionale dopo la vittoria a Musicultura 2023 con il brano “Santamarea”, avviando un percorso artistico in costante crescita. Dalla loro ultima partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Roma alle collaborazioni con il mondo della moda, come la sonorizzazione per Etro durante la Milano Fashion Week, il gruppo ha consolidato una propria identità sonora contemporanea e riconoscibile. Gli ultimi singoli “Con gli occhi di una lepre” e “Zanzare” hanno ottenuto ottimi riscontri radiofonici, mentre l’album d’esordio “Anime storte” del gennaio scorso, pubblicato per Numero Uno/Sony Music Italy, ne ha confermato la maturità artistica. A completare il cast degli ospiti sarà Riccardo Rossi, tra i più apprezzati interpreti della comicità italiana, capace di conquistare il pubblico con uno stile brillante, ritmo serrato e una narrazione ironica della quotidianità.

In entrambe le serate si esibiranno gli otto vincitori di Musicultura 2026, i cui nomi saranno presto decretati dal prestigioso Comitato di Garanzia, composto dalle più autorevoli personalità della musica, della letteratura e dello spettacolo, tra cui: Francesco Amato, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Giulia Caminito, Luca Carboni, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Cristina Donà, Giorgia, Mariangela Gualtieri, Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista), Ermal Meta, Mariella Nava, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ron, Tosca, Tricarico, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi e Margherita Vicario.

I vincitori saranno selezionati tra i 16 finalisti in gara, tutti autori e interpreti dei propri brani, li ricordiamo con le città di provenienza e i titoli delle loro canzoni

Acqua Distillata canta Ribaltavapori, Trieste – Gaia; Alessandro Ragazzo, Venezia – Il rito delle ombre; Claudio Covato, Siracusa – Chiddu ca ma resta; DDUMA, Lecce – Fimmine de guerra; Dea Culpa, Ciao sono Vale, Bergamo – Pelle viola; Federico Baldi, Bergamo – La macchina del tempo; Giovanni Toscano, Pisa – Emma; Giulia Trovò, Treviso – Se non dovessi più tornare; Isabella Privitera, Bologna- Eya; Manuella, Sassari -Undi è l’amori?;Maredè, Senigallia – Stupido cuore; Mazzoli, Pesaro/Bologna- Perdita di tempo; MEZZANERA, Bologna- Piume; Narratore Urbano, Torino -Il mio coinquilino vuole uccidermi; Rosita Brucoli, Milano -Agente!; XGIOVE, Porto Sant’Elpidio-Ora che scende la notte.

Tra i riconoscimenti finali in palio, il Premio Banca Macerata del valore di 20.000 euro, assegnato al Vincitore Assoluto dal voto del pubblico dello Sferisterio. Saranno inoltre conferiti il Premio Nuovo Imaie (10.000 euro) per la realizzazione di un tour, la Targa della Critica “Piero Cesanelli” (3.000 euro), il Premio “Grotte di Frasassi” (2.000 euro), il Premio per il miglior testo (2.000 euro), in collaborazione con le Università di Macerata e Camerino, e il Premio “La casa in riva al mare” (2.000 euro), assegnato da una giuria di detenuti del carcere di Barcaglione nell’ambito dell’omonimo progetto promosso dal Garante regionale Giancarlo Giulianelli.

I biglietti per le serate finali di venerdì 19 e sabato 20 giugno sono disponibili presso la biglietteria dei Teatri di Macerata e sul circuito Vivaticket.