‘Start&Innova Giovani’, 1 milione di euro per nuove imprese under 36 nelle Marche Il programma è finanziato dal PR Marche FSE+ 2021-2027 nell'ambito dell'Asse Occupazione

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Un milione di euro per sostenere la nascita di imprese innovative guidate da giovani nelle Marche. La Giunta regionale ha approvato le linee guida di “Start&Innova Giovani”, il programma finanziato dal PR Marche FSE+ 2021-2027 nell’ambito dell’Asse Occupazione.

La misura punta a sostenere start-up innovative, comprese quelle che nascono dal mondo della ricerca e dagli spin-off universitari, promosse da giovani disoccupati laureati o diplomati ITS Academy. L’obiettivo è tradurre competenze, idee e risultati della ricerca in imprese ad alto valore aggiunto, nei settori con maggiori prospettive di crescita.

“I giovani sono uno dei principali motori di sviluppo delle Marche – afferma l’assessore al Lavoro e alla Formazione, Tiziano Consoli –. Con ‘Start&Innova Giovani’ creiamo opportunità concrete perché competenze avanzate, creatività e ricerca diventino imprese radicate nel territorio. Investire sulle start-up innovative significa sostenere nuova occupazione qualificata, rafforzare il collegamento tra università, formazione e sistema produttivo e costruire opportunità concrete per trattenere nelle Marche energie e talenti: accompagniamo i giovani imprenditori in tutte le fasi del percorso, dall’idea iniziale al consolidamento dell’impresa, attraverso strumenti finanziari, servizi specialistici e reti di supporto capaci di favorire crescita, innovazione e competitività”.

Il programma prevede contributi fino a 40 mila euro per progetto a sostegno dell’avvio e del consolidamento delle nuove imprese. Le risorse complessive, pari a 1 milione di euro, sono ripartite tra il 2026 e il 2027 e i progetti avranno una durata di 24 mesi.

Potranno partecipare giovani under 36, laureati o diplomati ITS Academy, residenti o domiciliati nelle Marche e in stato di disoccupazione iscritti ai Centri per l’impiego. Saranno finanziate nuove start-up innovative e spin-off costituiti dopo la pubblicazione dell’avviso, con sede nelle Marche e partecipazione maggioritaria di giovani under 36, attivi nei settori ad alto contenuto innovativo. L’intervento sarà attuato attraverso un avviso pubblico pluriennale con procedura valutativa articolata in finestre temporali, al termine delle quali saranno approvate le graduatorie.

Accanto al contributo economico, la Regione attiverà un sistema integrato di accompagnamento. Le nuove imprese potranno accedere a voucher per servizi specialistici erogati da incubatori, acceleratori, Digital Innovation Hub e altri soggetti qualificati, oltre alla possibilità di usufruire del Fondo Credito Nuove Imprese (FCNI) per sostenere investimenti e accesso al credito.

Il programma si inserisce in un contesto economico regionale in crescita: al 31 dicembre 2025 le imprese marchigiane registrate superano quota 145 mila, con un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni e una progressiva evoluzione verso attività a elevato contenuto tecnologico. Nelle Marche sono inoltre presenti circa 360 start-up innovative, con un’incidenza tra le più alte a livello nazionale.