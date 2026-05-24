Artigianato, Ebam sostiene le donne lavoratrici vittima di violenze Stanziati 50mila euro

101 Letture Associazioni

L’Ente Bilaterale Artigianato Marche ha istituito un fondo pari a 50mila euro per sostenere il percorso di fuoriuscita dalla violenza di donne impiegate nell’artigianato. La prestazione economica pari a 1.000 euro una tantum è destinata a lavoratrici, titolari, socie e collaboratrici di imprese artigiane.

Questa prestazione che sarà attiva dal prossimo 1° luglio, si inserisce tra le 23 diverse tipologie già previste da Ebam per imprese e lavoratori artigiani che riguardano tra le altre, innovazione tecnologica, occupazione aggiuntiva, calamità naturali, spese sanitarie, spese scolastiche, sostegno alla maternità ed alla famiglia, istruzione e formazione, bonus casa ed energia elettrica, integrazione al reddito in caso di malattia e sospensione dal lavoro, acquisto pc e tablet.

Nell’ultimo decennio Ebam ha erogato oltre 21mila prestazioni erogando quasi 10 milioni di euro a favore dei 65mila lavoratori e lavoratrici impiegati nelle imprese artigiane delle Marche ed aderenti ad Ebam.

Al contempo venerdì 5 giugno alle ore 11 presso la sede di Ebam ad Ancona in via 1° Maggio 142/c verrà installata una panchina rossa come simbolo dell’impegno alla lotta contro la violenza di genere in occasione degli 80 anni dal suffragio universale del 2 giugno 1946.

Ebam, infatti, ha inteso aderire al progetto #panchinerosse istituito dagli Stati Generali delle Donne Hub sia con un gesto simbolico che possa essere visibile a tutti così da sensibilizzare l’opinione pubblica ad un problema culturale che non può essere sottovalutato, sia con una misura concreta di sostegno al reddito per affrontare spese legali, assistenza psicologica ecc.

La prestazione si integrerà al Reddito di Libertà messo a disposizione dall’INPS a seguito dell’adesione al percorso di fuoriuscita dalla violenza che passa per l’accertamento medico e l’ausilio del CAV – Centro Anti Violenza Percorsi Donna.