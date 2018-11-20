Caso plasma, passi avanti per l’istituzione della Commissione d’inchiesta Arrivato il via libera da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

170 Letture Politica

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella seduta di mercoledì 29 aprile, ha preso atto della presenza e della conformità dei requisiti previsti per la procedibilità della richiesta istitutiva della Commissione d’inchiesta sulla vicenda del plasma.

Così come recita il comma 1 dell’art.132 del Regolamento interno “l’Assemblea può istituire le Commissioni di inchiesta, di cui all’articolo 24 dello Statuto, su richiesta motivata presentata da almeno un terzo dei suoi componenti all’Ufficio di Presidenza. L’inchiesta deve comunque riguardare l’attività dell’amministrazione regionale, di enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati o società partecipate dalla Regione”.

Nell’assumere la decisione l’Ufficio di Presidenza del Consiglio ha tenuto conto della sussistenza di entrambi i requisiti di ammissibilità: la richiesta è stata infatti sottoscritta da undici consiglieri regionali e riguarda un’attività di competenza regionale.

L’UdP ha pertanto deliberato favorevolmente in merito alla procedibilità e conseguentemente presenterà la proposta istitutiva della Commissione d’inchiesta all’Assemblea (Art. 132, comma 2).

Sarà pertanto il plenum dell’Assemblea legislativa a valutare il merito della proposta esprimendosi a favore o contro l’istituzione della Commissione.