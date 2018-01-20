Marche, nuovo corso di Accademia HModa per addetti alla produzione di calzature Formazione e Lavoro: iniziativa presentata in Regione

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È stato presentato ad Ancona, nella sede della Regione Marche, il nuovo corso di formazione professionale, da poco avviato, per “Addetto alla Produzione in Serie di Calzature”, finanziato nell’ambito del PR Marche FSE Plus 2021/2027 con un investimento complessivo di 85.500 euro.

L’iniziativa rappresenta l’ultima edizione dei percorsi formativi finanziati dalla Regione Marche e realizzati da Accademia HModa, confermando un modello ormai consolidato di collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo, finalizzato a sviluppare competenze altamente specializzate e favorire l’occupazione nel settore calzaturiero, uno dei comparti simbolo del Made in Marche.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato: Tiziano Consoli, assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale; Claudio Rovere, fondatore e Presidente di HModa; Valentina Vaccarini, responsabile di Accademia HModa; Massimo Rocchi, dirigente Settore Formazione della Regione Marche; rappresentanti dei Centri per l’impiego di Fermo, Macerata e Civitanova Marche; rappresentanti degli imprenditori locali del settore moda e calzature; studenti del nuovo corso per “Addetto alla Produzione in Serie di Calzature”.

Il corso, gratuito, della durata complessiva di 600 ore, è rivolto a 15 partecipanti e prevede un percorso articolato tra lezioni teoriche, attività pratiche e stage in azienda. L’obiettivo è garantire l’inserimento lavorativo di almeno il 51% degli allievi che completeranno il programma. Al termine sarà rilasciato un Attestato di Qualifica EQF3, riconosciuto a livello regionale e nazionale. Le attività si svolgeranno presso la sede e i laboratori di Accademia HModa a Civitanova Marche, in stretto collegamento con il tessuto produttivo del territorio.

Nel corso dell’incontro, l’occasione è stata anche utile per condividere, in un quadro più ampio, i risultati raggiunti da Accademia HModa nel settore calzaturiero ad oggi. Dalla sua fondazione ad oggi, l’Accademia ha erogato oltre 3.600 ore di formazione, coinvolgendo circa 140 studenti e registrando un tasso medio di inserimento lavorativo di quasi l’80%, dati che confermano l’efficacia di un modello formativo costruito sui fabbisogni concreti delle imprese.

Un modello che integra percorsi finanziati pubblicamente con progetti sviluppati in collaborazione diretta con aziende e maison del lusso, e che ha portato alla costruzione di una rete di oltre 30 partner industriali. Accademia HModa contribuisce così alla formazione di figure professionali altamente specializzate nelle principali lavorazioni della calzatura di alta gamma – dal taglio all’orlatura, dal montaggio al finissaggio – affiancando alle competenze tecniche anche contenuti legati all’innovazione e alla sostenibilità. Accademia HModa ha progressivamente rafforzato la propria apertura internazionale attraverso collaborazioni con istituzioni di riferimento come l’Institut Français de la Mode (IFM) di Parigi, con cui sono attivi programmi formativi con workshop, scambi e altri progetti congiunti.

L’iniziativa conferma l’impegno della Regione Marche e di Accademia HModa nel rafforzare il legame tra formazione e lavoro, sostenendo la competitività del settore e accompagnando la crescita di una nuova generazione di professionisti qualificati.

Le dichiarazioni

Tiziano Consoli, assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come le politiche formative possano tradursi in opportunità occupazionali reali e la conferenza stampa di oggi conferma l’indirizzo della Regione Marche su lavoro e formazione. Continuiamo a investire nello sviluppo delle competenze e in risorse importanti per stabilizzare i contratti, sostenere l’autoimpiego e qualificare il personale attraverso corsi, ITS e Academy, con l’obiettivo di sostenere le imprese e rafforzare un settore strategico puntando su qualità, innovazione e sostenibilità. È il quinto anno di questo corso nel calzaturiero, ambito in cui le Marche eccellono per professionalità, e rispondiamo al mismatch del mercato lavorando insieme alle imprese e all’Osservatorio regionale del lavoro. Ringrazio Accademia HModa per l’impegno ad assumere almeno il 51% dei formati: è la prova che i fondi regionali producono risultati concreti. Oggi il mercato richiede qualità artigianale, innovazione e sostenibilità, e ogni corso, finanziato con 85.000 euro, ha registrato esiti positivi. Stiamo inoltre attivando nuovi percorsi formativi anche nei settori nautico, aeronautico e portuale per colmare la carenza di figure come elettricisti, meccanici, periti ed export manager. Attraverso l’FSE Plus intendiamo confermare il primato della Regione Marche nell’utilizzo dei fondi, sostenendo un tessuto lavorativo capace di tornare a crescere”.

Claudio Rovere, fondatore e Presidente di HModa, ha così commentato: “La formazione rappresenta una vera e propria leva industriale per HModa. La nostra missione è contribuire in modo sempre più concreto alla costruzione delle competenze su cui si fonderà il futuro della moda italiana ed europea, coniugando innovazione e valorizzazione del savoir-faire artigiano. In questa direzione, il dialogo oltre il perimetro del Gruppo e il rafforzamento delle partnership con le Maison del lusso costituiscono un importante riconoscimento del lavoro svolto da Accademia HModa e del suo ruolo come interlocutore qualificato per la salvaguardia e lo sviluppo della filiera”.

Valentina Vaccarini, responsabile di Accademia HModa, ha aggiunto: “I risultati conseguiti da Accademia HModa Calzatura dal 2024 ad oggi sono il frutto di un modello formativo ormai strutturato, che abbiamo costruito a partire dai fabbisogni concreti delle imprese e sviluppato attraverso percorsi solidi e mirati, in stretta collaborazione con il sistema produttivo e con le Maison del lusso, che rappresentano per noi una conferma importante della qualità e della riconoscibilità del lavoro svolto. Le oltre 3.600 ore di formazione erogate, i circa 140 studenti coinvolti e un tasso medio di inserimento lavorativo di quasi l’80% testimoniano la nostra capacità di preparare professionisti e di accompagnare le persone verso un’occupazione reale e qualificata”.