Confronto tra il presidente regionale Acquaroli e Federalberghi Confcommercio "Tra i turismi da incontrare e sviluppare c’è quello outdoor"

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Maggiore promozione all’estero per far conoscere la nostra regione, sostegni al settore per costruire un’offerta integrata tra costa, borghi ed entroterra e investimenti in formazione per avere personale sempre più professionale nel settore turistico. Sono queste alcune delle richieste che i rappresentanti di Federalberghi Confcommercio Marche hanno rivolto direttamente al governatore Francesco Acquaroli intervenuto nel corso della riunione annuale della categoria che si è tenuta nei giorni scorsi nella sede anconetana di Confcommercio Marche.

L’associazione di categoria si interroga sul proprio futuro e, nel corso della riunione, ha avuto l’occasione di confrontarsi anche con Atim. Un intero pomeriggio per permettere ai rappresentanti del turismo delle cinque province marchigiane di interrogarsi sul proprio futuro, mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni e imprese.

L’obiettivo, dichiarato e condiviso, è rafforzare l’attrattività delle Marche attraverso una strategia coordinata e più incisiva, capace di posizionare la regione in maniera competitiva sui mercati turistici.

“Abbiamo chiesto – spiegano da Federalberghi – di concentrare le risorse per la promozione verso fiere di settore che si rivolgono a mercati più intercettabili dalle Marche e di rafforzare dei bandi dedicati alle imprese, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie per la riqualificazione delle strutture ricettive. Tra i turismi da incontrare e sviluppare c’è quello outdoor che grazie alla natura e alle bellezze del nostro territorio può sia diventare una leva economica per le aree interne, sia un modo per destagionalizzare i movimenti turistici”.

Grazie anche alla presenza del presidente Acquaroli è nato un dialogo concreto ed è stata confermata l’importanza di un confronto costante tra pubblico e privato, con l’obiettivo di costruire politiche turistiche sempre più aderenti alle esigenze del territorio e delle imprese. Tra i temi più sentiti, anche quello della formazione e del coinvolgimento dei giovani, considerati una leva strategica per il rilancio del settore. Argomenti che saranno maggiormente approfonditi e affrontati ai prossimi Stati Generali del Turismo, l’iniziativa che mette a confronto albergatori, ristoratori, gestori di strutture extra-alberghiere, agenzie di viaggio, tour operator e operatori dell’outdoor con istituzioni ed esperti del settore, che si terranno a Recanati il 20 aprile.