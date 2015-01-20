Nomine in Regione, opposizione all’attacco del presidente Acquaroli "Premia i voltagabbana con tre posti nel consiglio d'amministrazione di Erap"

Fare i voltagabbana paga. Ciò è quanto emerge dalla odierna seduta consiliare, che ha avuto al centro l’approvazione delle nomine riguardanti vari enti, consulte e comitati regionali. Un passaggio che ha svelato il triste mercimonio tra la maggioranza di centrodestra e alcuni transfughi del centrosinistra, ricompensati per il sostegno offerto al presidente Acquaroli alle ultime elezioni regionali.

Con le loro nomine nel consiglio di amministrazione dell’Erap, Tommaso Fagioli, attuale consigliere comunale di Ancona eletto tra le fila della coalizione di centrosinistra alle ultime elezioni, Federico Talè, ex consigliere regionale prima del Pd e poi di Italia Viva, e Gigliola Bordoni, ex vicesindaco dell’Amministrazione comunale di centrosinistra di Monte San Giusto, sono diventati l’emblema di quel modo di fare politica che purtroppo allontana sempre più le persone dalla partecipazione democratica e dalla vita pubblica.

D’altra parte, va detto che il trasformismo è diventato ormai da oltre cinque anni un tratto distintivo del presidente Acquaroli, della sua giunta e di tutto il centrodestra marchigiano: una continua campagna acquisti pagata con ruoli e incarichi pubblici a favore di chi si accontenta di soddisfare le proprie piccole ambizioni personali con un semplice salto dall’altra parte della barricata.

Gruppi assembleari di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Lista Ricci, Progetto Marche Vive