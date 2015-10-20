La delegazione di Anci Marche partecipa agli Stati Generali dei Piccoli Comuni Ne faranno parte 44 sindaci, provenienti dall'intero territorio regionale

147 Letture Associazioni

Si svolgeranno giovedì 19 e venerdì 20 febbraio 2026, a Roma alla ”Nuvola”, gli Stati generali dei Piccoli Comuni, organizzati in occasione dell’evento conclusivo di P.I.C.C.O.L.I., il progetto promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica, nel quadro del Programma operativo complementare (POC) al PON ”Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 e attuato da Anci. L’iniziativa ha consentito di costruire un modello di accompagnamento strutturato e capillare, coinvolgendo oltre 1.500 enti su tutto il territorio nazionale.

La delegazione dei comuni marchigiani sarà composta da 44 sindaci delle 5 province e sarà guidata dal Presidente Marco Fioravanti. «Da anni si ragiona di controesodo e di lotta allo spopolamento dei borghi – dice il Presidente di Anci Marche – e nelle Marche sappiamo bene che rappresentano una risorsa in virtù del patrimonio artistico, storico, culturale, paesaggistico e enogastronomico che attirano tanti turisti europei attratti dal turismo lento. Tuttavia, per coloro che ci abitano e per favorire il ripopolamento va superato il divario digitale e dobbiamo continuare a lavorare con tutte le istituzioni per implementare i servizi promuovendo le politiche per le giovani coppie e per creare opportunità di lavoro. Tutto ciò valorizzerà anche le ingenti risorse pubbliche per la ricostruzione post sisma che sono state messe in campo in questi anni».

La prima giornata di lavori sarà dedicata a quattro sessioni tematiche parallele dedicate al personale, le gestioni associate, il bilancio e la gestione finanziaria, i bisogni delle persone che vivono nei territori. La giornata di venerdì 20 febbraio, prevede gli interventi, tra gli altri, di Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di Coesione, e di Wanda Ferro, sottosegretario al ministero dell’Interno (entrambi in remoto). Conclusioni affidate a Gaetano Manfredi, presidente di Anci e al Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.