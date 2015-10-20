Adesso AN
Errore durante il parse dei dati!
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

La delegazione di Anci Marche partecipa agli Stati Generali dei Piccoli Comuni

Ne faranno parte 44 sindaci, provenienti dall'intero territorio regionale

147 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Stati Generali dei Piccoli Comuni

Si svolgeranno giovedì 19 e venerdì 20 febbraio 2026, a Roma alla ”Nuvola”, gli Stati generali dei Piccoli Comuni, organizzati in occasione dell’evento conclusivo di P.I.C.C.O.L.I., il progetto promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica, nel quadro del Programma operativo complementare (POC) al PON ”Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 e attuato da Anci. L’iniziativa ha consentito di costruire un modello di accompagnamento strutturato e capillare, coinvolgendo oltre 1.500 enti su tutto il territorio nazionale.

La delegazione dei comuni marchigiani sarà composta da 44 sindaci delle 5 province e sarà guidata dal Presidente Marco Fioravanti. «Da anni si ragiona di controesodo e di lotta allo spopolamento dei borghi – dice il Presidente di Anci Marche – e nelle Marche sappiamo bene che rappresentano una risorsa in virtù del patrimonio artistico, storico, culturale, paesaggistico e enogastronomico che attirano tanti turisti europei attratti dal turismo lento. Tuttavia, per coloro che ci abitano e per favorire il ripopolamento va superato il divario digitale e dobbiamo continuare a lavorare con tutte le istituzioni per implementare i servizi promuovendo le politiche per le giovani coppie e per creare opportunità di lavoro. Tutto ciò valorizzerà anche le ingenti risorse pubbliche per la ricostruzione post sisma che sono state messe in campo in questi anni».

La prima giornata di lavori sarà dedicata a quattro sessioni tematiche parallele dedicate al personale, le gestioni associate, il bilancio e la gestione finanziaria, i bisogni delle persone che vivono nei territori. La giornata di venerdì 20 febbraio, prevede gli interventi, tra gli altri, di Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di Coesione, e di Wanda Ferro, sottosegretario al ministero dell’Interno (entrambi in remoto). Conclusioni affidate a Gaetano Manfredi, presidente di Anci e al Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Anci Marche
Anci Marche
Pubblicato Martedì 17 febbraio, 2026 
alle ore 18:55
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni