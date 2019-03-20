All’Ariston in gara al Festival di Sanremo Colombre e Maria Antonietta
La coppia senigalliese-pesarese alla 76° edizione: venerdì 27 serata cover con Brunori Sas
Al via la 76° edizione del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio, con attenzioni del nostro territorio sulla presenza in gara di Colombre e Maria Antonietta.
