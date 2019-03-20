Politiche del lavoro, dinamicità dei Centri per l’impiego e misure a sostegno dell’occupazione Visita dell'assessore Consoli al Centro per l'impiego di Senigallia

138 Letture Politica

“Stiamo puntando sulla dinamicità e l’efficienza dei centri per l’impiego per renderli sempre più fruibili e potenziando le attività a disposizione dei cittadini”: così l’assessore al Lavoro Tiziano Consoli lunedì mattina, 23 febbraio a Senigallia in visita al Centro per l’impiego dove si è svolta un’importante iniziativa di recruiting days “esempio di promozione dell’aspetto dinamico e non prettamente assistenziale dei centri per l’impiego in una costruttiva sinergia tra pubblico e privato” ha commentato l’assessore che, accompagnato dal dirigente del Settore Formazione, Servizi per l’Impiego e Crisi aziendali Massimo Rocchi, ha incontrato le sei agenzie interinali del territorio coinvolte nell’iniziativa.

Nelle due giornate di recruiting sono stati realizzati più di 300 colloqui rivolti a disoccupati iscritti al Centro. Una misura pensata per i giovani tra i 18 e 30 anni per dare risposte occupazionali alle richieste manifestate dalle attività produttive del territorio. Progettato con una finalità occupazionale, l’evento ha avuto anche una valenza orientativa oltre ad essere opportunità di selezione. “Il tema del futuro è la formazione dei giovani per accedere con facilità al mondo del lavoro. Lo scambio di buone prassi, la condivisione di esperienze, la progettazione di iniziative comuni e la costruzione di relazioni stabili tra i Centri per l’impiego, gli enti di formazione e le imprese, costituiscono elementi fondamentali per promuovere un reale rinnovamento nelle attività di matching tra domanda e offerta di lavoro. Non si tratta semplicemente di organizzare incontri, ma di avviare un processo strutturato e continuativo che metta al centro la qualità dell’incontro, la trasparenza delle competenze richieste e la valorizzazione del potenziale delle persone” ha puntualizzato Consoli.

La visita a Senigallia, realtà dal bacino importante di utenza, è stata anche l’occasione per promuovere le misure attivate dalla Regione come il bando sperimentale rivolto ai disoccupati over 60 finanziato dalla Regione Marche con 1,2 milioni di euro di fondi ministeriali.

“Non si tratta di un semplice sussidio, ma di una misura che unisce sostegno al reddito e cura del territorio – ha sottolineato l’assessore – una misura fondamentale rivolta specificamente agli over 60 che si trovano senza occupazione e senza sostegni per far fronte alle necessità delle proprie famiglie. La novità è la collaborazione con i Comuni e le aziende partecipate, che daranno vita a progetti territoriali che permetteranno a questi lavoratori di essere reinseriti socialmente e professionalmente fino al raggiungimento della pensione. I partecipanti saranno impiegati in attività che spaziano dalla cura del verde pubblico alla custodia dei beni culturali, fino al supporto ai servizi sociali. L’intervento punta a integrare il reddito e ad accompagnare i beneficiari verso il pensionamento, valorizzandone il ruolo nella comunità”.

La misura è destinata esclusivamente agli over 60 iscritti ai Centri per l’Impiego che non percepiscono altre forme di sostegno al reddito, come NASpI o trattamenti pensionistici. Le attività potranno avere una durata fino a un anno, con un impegno medio di circa 25 ore settimanali, garantendo continuità economica e occupazionale per tutto il 2026. Quattro gli ambiti principali: ambiente, cultura, turismo e sociale. Gli enti pubblici – Comuni e Comunità montane – hanno tempo fino al 28 febbraio 2026 per candidare i propri progetti sulla piattaforma regionale Siform2. Una volta approvate le proposte, saranno gli stessi enti a pubblicare i bandi per la selezione dei cittadini residenti nel proprio territorio.

L’assessore Consoli ha inoltre annunciato l’insediamento del Comitato regionale per il lavoro, per sostenere l’occupazione in tutte le fasce d’età. Accanto alle misure dedicate agli over 50 e 60, ci saranno azioni rivolte ai giovani come: incentivi alle assunzioni degli under 36, sostegno alla stabilizzazione dei contratti, finanziamenti per le start up innovative e strumenti dinamici per far incontrare domanda e offerta di lavoro.

A fine mattinata, l’assessore ha fatto un sopralluogo alla nuova sede del Centro per l’impiego in zona Cesanella in via di ultimazione dei lavori realizzato con fondi del Pnrr con un intervento di oltre un milione 600 milia euro. “Nella massima collaborazione con il Comune per migliorare gli spazi e garantire ospitalità al maggior numero di persone possibile” ha concluso Consoli.