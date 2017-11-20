E’ iniziata la Primavera della Legalità 2026 Circa cento iniziative in tutte le Marche, fino all'Emilia-Romagna. Al progetto partecipano 71 realtà, tra associazioni e scuole

Con la conferenza stampa di sabato mattina, 14 febbraio, a Pesaro è partita ufficialmente l’edizione 2026 della Primavera della Legalità, il calendario di eventi che da nove edizioni promuove momenti di informazione, confronto e sensibilizzazione sui temi della legalità, dei diritti umani e dell’impegno civile.

L’edizione di quest’anno proporrà circa cento iniziative distribuite lungo l’intero arco dell’anno, sviluppandosi principalmente nel territorio della provincia di Pesaro, ma coinvolgendo anche le province di Ancona, Fermo e Ascoli Piceno, fino a raggiungere la Regione Emilia-Romagna.

Al progetto partecipano complessivamente 71 realtà, tra associazioni e scuole, a testimonianza di una rete sempre più ampia e radicata sul territorio. Del senigalliese aderiscono l’Associazione Confluenze, La Scuola di Pace “Vincenzo Buccelletti” e Libera.