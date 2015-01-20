Giulianelli resta Garante dei diritti delle Marche. Eletta Commissione pari opportunità Il Consiglio regionale ha confermato l'avvocato maceratese ed eletto ventuno donne in CPO, che ora voteranno presidente e vice

76 Letture Politica

Il Consiglio regionale ha proceduto all’elezione delle ventuno donne che andranno a comporre la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, organismo previsto dalla legge regionale n.9 del 18 aprile 1986.

Dopo la valutazione delle candidature da parte dell’Ufficio di Presidenza (78 quelle pervenute agli uffici consiliari) e definita la rosa dei nomi, la proposta è giunta in aula assembleare per l’approvazione.

Questo l’elenco delle componenti della nuova Cpo regionale: Monica Casciotti, Donatella Cataldi, Maria Pia Cocciarini, Alessia Di Girolamo, Gloria Dibenedetto, Roberta Leri, Maria Antonietta Lupi, Loretta Manocchi, Giulia Marchionni, Katia Marilungo, Anna Morrone, Maria Clara Muci, Noemi Ortenzi, Romina Pierantoni, Virginia Reni, Luisella Rossi, Patrizia Serangeli, Raffaella Spettoli, Lucia Tarsi, Barbara Trasatti, Maria Lina Vitturini, quest’ultima presidente uscente.

La Commissione, chiamata a svolgere attività di promozione della parità di genere e di contrasto ad ogni forma di discriminazione tra sessi, dovrà ora essere convocata dal Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui per poi procedere all’elezione, al suo interno, di un Presidente e due Vicepresidenti. La Commissione resterà in carica per tutta la durata della legislatura regionale.

Nel corso della stessa seduta il Consiglio regionale ha poi proceduto all’elezione del Garante regionale dei diritti della persona, autorità di garanzia prevista dalla legge regionale n.23 del 28 luglio 2008. All’esito della quinta votazione è stato riconfermato quale Garante regionale l’avvocato maceratese Giancarlo Giulianelli il cui primo mandato era iniziato il 16 febbraio 2021.