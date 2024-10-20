La situazione in D dopo 25 delle 34 giornate
Coinvolte 7 società marchigiane
204 Letture0 commenti
Questa la classifica della serie D dopo 25 delle 34 giornate in programma.
Ancona 58
Teramo 58
Ostiamare 57
L’Aquila 47
Atletico Ascoli 42
Vigor Senigallia 39
Notaresco 37
Giulianova 36
Fossombrone 32
Maceratese 30
UniPomezia 29
Sora 27
Termoli 26
Recanatese 21
Chieti 21
San Marino 20
Sammaurese 15
Castelfidardo 15
