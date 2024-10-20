Adesso AN
Errore durante il parse dei dati!
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

La situazione in D dopo 25 delle 34 giornate

Coinvolte 7 società marchigiane

204 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia
Maceratese promossa in Lega Pro: festa all'Helvia Recina
Questa la classifica della serie D dopo 25 delle 34 giornate in programma.

Ancona 58
Teramo 58
Ostiamare 57
L’Aquila 47
Atletico Ascoli 42
Vigor Senigallia 39
Notaresco 37
Giulianova 36
Fossombrone 32
Maceratese 30
UniPomezia 29
Sora 27
Termoli 26
Recanatese 21
Chieti 21
San Marino 20
Sammaurese 15
Castelfidardo 15
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni