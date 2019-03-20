Dalla vittoria in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno fino al palco di Sanremo Camilla Ruffini, 22 anni, cantautrice maceratese, continua il suo percorso artistico dopo il successo ottenuto a “Voci al Futuro”

Dalla vittoria in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno fino al palco di Sanremo. Camilla Ruffini, 22 anni, cantautrice maceratese, continua il suo percorso artistico dopo il successo ottenuto a “Voci al Futuro”, il contest musicale promosso dalla Uil Marche che l’ha premiata su 40 artisti iscritti e 10 che si sono esibiti sul palco lo scorso ottobre.

Martedì 24 febbraio 2026 Camilla sarà tra i protagonisti de “I Festival canori marchigiani a Sanremo”. L’evento si svolgerà in due momenti nella giornata inaugurale del Festival della Canzone Italiana: alle ore 15 a Casa Sanremo, nel cuore della città, e alle ore 18 al Villaggio del Festival a Villa Ormond.

Il contest della Uil Marche “Voce al futuro. Strumenti per il domani” è riuscito ad essere un’occasione di confronto, di possibilità di mettere alla prova i propri talenti ma anche un trampolino verso nuove e opportunità. “Siamo davvero felici per Camilla – ha commentato la segretaria generale della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli – Voci al Futuro è stato un evento che ha unito sindacato e giovani che hanno portato sul palco le loro capacità, la loro energia e la voglia di esprimersi. L’obiettivo era quello di promuovere la partecipazione giovanile dimostrando che il sindacato non è solo rivendicazione ma anche costruzione di comunità e sviluppo sostenibile. In questo caso è divenuto anche opportunità di crescita”.