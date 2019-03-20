Adesso AN
Minoranza all’attacco: “Acquaroli balla il saltarello, rinviati punti in Consiglio Marche”

"Nel frattempo l'assise regionale rinuncia a discutere gli atti su sicurezza nel lavoro, carenza abitativa, sanità e A14"

Acquaroli con gruppo folkloristico del saltarello

Poco più di due ore di Consiglio regionale, punti rinviati per l’assenza di alcuni assessori e del presidente Acquaroli. Si doveva discutere della mozione che abbiamo presentato sulle misure urgenti relative al tratto autostradale Porto Sant’Elpidio-San Benedetto del Tronto, dove la situazione è veramente drammatica.

Punto rinviato, ma il presidente Acquaroli non è assente, è a pochi metri dall’aula a ballare il saltarello con un gruppo folkroristico. Non è stata neppure ancora fissata la data per discutere in Consiglio dei problemi del sistema socio-sanitario della Regione. Sono stati rinviati i punti che abbiamo presentato tempo fa relativi alla sicurezza sul lavoro e alla carenza abitativa.

Capigruppi di opposizione in Consiglio Regionale MarcheSiamo molto preoccupati per la scarsa attenzione che la maggioranza di destra riserva ai problemi dei cittadini marchigiani.

Vogliamo che l’istituzione Consiglio lavori, discuta e decida per il bene dei marchigiani. Le sedute sono state aggiornate per consentire la presenza alla Bit di Milano, poi per il carnevale, oggi assessore presente ma non preparato per sua stessa ammissione, assenze non annunciate come quellla dell’assessore Baldelli e tutti a casa. Non può funzionare cosi.

Gruppi assembleari del Pd, Avs, Movimento 5 Stelle, Lista Ricci, Progetto Marche Vive

