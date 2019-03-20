Giorno del Ricordo e nomine Enti: convocato il Consiglio Regionale delle Marche Prima parte in seduta aperta per la celebrazione. Poi seduta ordinaria con lunga serie di nomine di competenza del Consiglio

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 24 febbraio a partire dalle ore 10. La prima parte dei lavori assembleari si svolgeranno in seduta aperta per la celebrazione del Giorno del Ricordo.

Il programma prevede i saluti istituzionali, gli interventi e la presentazione degli elaborati delle scuole marchigiane selezionate dall’Ufficio scolastico regionale.

Successivamente avrà luogo la seduta ordinaria con un ordine del giorno caratterizzato da diverse nomine in enti e organismi partecipati. Di seguito il programma completo della seduta aperta. Segue ordine del giorno della seduta assembleare di martedì 24 febbraio. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

Martedì 24 febbraio 2026

Ore 10.00 Seduta Assembleare Aperta

GIORNO DEL RICORDO

Saluti introduttivi

Gianluca Pasqui Presidente del Consiglio regionale

Donatella D’Amico Direttore Ufficio scolastico regionale

Franco Rismondo Presidente Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Comitato Provinciale di Ancona

Orazio Zanetti Monterubbianesi Presidente Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Comitato Marche Sud

Emanuele Piloni Coordinatore regionale per le Marche dell’Unione degli Istriani

Interventi

Lucia Bellaspiga Presidente Associazione Italiani di Pola e Istria – Libero Comune di Pola in esilio

Roberto Menia Senatore della Repubblica Italiana

Presentazione degli elaborati delle scuole marchigiane selezionati dall’Ufficio scolastico regionale

Conclusioni

Francesco Acquaroli Presidente della Regione Marche

Con il contributo musicale del Maestro clarinettista Vincenzo Correnti

Al termine SEDUTA ORDINARIA con il seguente ordine del giorno:

1)Eventuale approvazione di atti di indirizzo inerenti l’argomento trattato nella seduta assembleare aperta.

2)Interrogazioni:

· n. 65 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Chiarimenti sullo stato dell’iter e sull’avvio dei lavori del nuovo Polo Scolastico di Tolentino”;

n. 146 a iniziativa della Consigliera Luconi “Nuovo Polo Scolastico di Tolentino”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

· n. 67 a iniziativa del Consigliere Nobili “Emergenza abitativa studentesca ad Ancona – studentato “Libertas”, ruolo del soggetto privato JHS s.r.l., canoni calmierati, vincoli temporali e responsabilità della Regione Marche”;

· n. 94 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Gestione delle opere di ricostruzione post alluvione 2022 una volta terminata la fase dell’emergenza”;

· n. 72 a iniziativa del Consigliere Caporossi “Grave disorganizzazione del servizio di guardia medica e gestione dell’emergenza influenzale nel bacino di Jesi, criticità comunicative e dichiarazioni pubbliche del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona (AST) – richieste di chiarimento e indirizzo politico”;

· n. 77 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Interventi del Piano bonifica amianto”;

· n. 81 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Sorti future del Presidio Ospedaliero “Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche”;

· n. 89 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Piergallini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Catena, Cesetti “Finanziamento della L.R 14/2020 “Incentivi per lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto””;

· n. 101 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri “Gravi disservizi nelle strutture ospedaliere marchigiane causati dal sistema informatico Dedalus”;

n. 114 a iniziativa del Consigliere Nobili “Disfunzioni della cartella clinica elettronica negli ospedali delle Marche: sicurezza delle cure, continuità assistenziale e governance dei sistemi informativi sanitari”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

3)Interpellanze:

· n. 10 a iniziativa del Consigliere Nobili “Profili di legittimità, coerenza programmatoria e competenze territoriali in relazione alle dichiarazioni sulla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nelle Marche”;

· n. 15 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Piergallini e Vitri “Politiche regionali per le Unità Multidisciplinari Età Evolutiva (UMEE)”;

4)Proposta di atto amministrativo n. 9 a iniziativa dell’Ufficio di presidenza “Elezione della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”;

Relatore: Giacomo Rossi

(Discussione e votazione)

5)NOMINE:

· Elezione del Garante regionale dei diritti della persona

(legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, articolo 3, commi 2 e 3)

(voto limitato a uno)

· Elezione del componente con funzioni di Presidente e del componente con funzioni di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio (ERDIS)

(legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 9, commi 1, lettera a); 2 e 4, lettera a)

(voto limitato a uno)

· Elezione del primo Componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio (ERDIS).

(legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 9, commi 1, lettera a); 2 e 4, lettera b)

(voto limitato a uno)

· Elezione del secondo Componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio (ERDIS).

(legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 9, commi 1, lettera a); 2 e 4, lettera c)

(voto limitato a uno)

· Elezione di sette componenti del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per la abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche)

(legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36, articolo 23, comma 2)

(voto limitato a cinque)

· Elezione di cinque rappresentanti nella Assemblea dell’Associazione Marchigiana Attività Teatrali (AMAT)

(Statuto AMAT, articolo 7)

(voto limitato a tre)

· Elezione di tre componenti della Consulta regionale per la cooperazione

(legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, articolo 10, comma 2, lettera e)

(voto limitato a due)

· Elezione di quattro esperti dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale

(legge regionale 21 marzo 2014, n. 4, articolo 6, comma 4, lettera c)

(voto limitato a due)

· Elezione di dieci componenti del Comitato tecnico dei dialetti marchigiani di ciascun ambito provinciale

(legge regionale 18 giugno 2019, n. 28, articolo 5, comma 2)

(voto limitato a sei)

· Elezione di un componente del Comitato tecnico-scientifico relativo agli ecomusei

(legge regionale 27 aprile 2022, n. 9, articolo 6, comma 2, lettera a)

(voto limitato a uno)

· Elezione di un componente con funzioni di Presidente del Comitato tecnico-scientifico relativo agli ecomusei

(legge regionale 27 aprile 2022, n. 9, articolo 6, comma 2, lettera a)

(voto limitato a uno)

· Elezione di un componente della Commissione amministratrice dell’Azienda speciale consorziale del Catria

(Statuto Azienda, articolo 5, e Regolamento Azienda, articolo 5)

(voto limitato a uno)

· Elezione di tre componenti, di cui due di maggioranza e uno di minoranza, del Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale

(legge regionale 18 giugno 2002, n. 9, articolo 12, comma 1, lettera b)

(voto limitato a due)

6) Mozione n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini, Nobili, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Seri, Cesetti “Rapporto sulla violenza di genere nella Regione Marche – anno 2024″. Rafforzamento delle politiche regionali e impegno per la diffusione della cultura del consenso libero e consapevole”;

Mozione n. 11 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Riconoscimento del reato di femminicidio e condanna di ogni tentativo volto a edulcorare o sminuire l’importanza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”;

Mozione n. 16 a iniziativa dei Consiglieri Luconi, Battistoni, Putzu, Cardilli, Borroni, Ausili, Assenti, Barbieri, Baiocchi, Marcozzi, Marconi, Sebastiani, Marinelli, Rossi “Violenza di genere: ulteriore rafforzamento delle politiche regionali di contrasto e prevenzione”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

7)Mozione n. 6 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Nuovo impulso al Piano Regionale Amianto”;

8)Mozione n. 4 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Cesetti, Mancinelli, Catena, Piergallini, Vitri “Sicurezza sul lavoro e prevenzione nelle Marche”;

Mozione n. 12 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Istituzione della Procura nazionale del lavoro e misure di prevenzione da attuare nelle Marche”;

Interpellanza n. 13 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Politiche regionali per la sicurezza sul lavoro”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

9)Mozione n. 22 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Ruggeri, Caporossi, Nobili e Seri “Misure urgenti relative al tratto autostradale Porto Sant’Elpidio – San Benedetto del Tronto”;