Le Grotte di Frasassi conquistano la BIT di Milano "Fare rete tra territori e realtà culturali significa valorizzare le eccellenze del nostro patrimonio"

Le Grotte di Frasassi hanno conquistato gli operatori della Bit 2026 con una strategia doppia e irresistibile: un panel in fiera sul binomio “Frasassi e la grande musica”, e con una serata esclusiva nel cuore pulsante di Milano, creata per far vivere un’esperienza sensoriale nelle profondità della terra marchigiana e nei tesori di Genga.

“Feel”, il dinner cocktail organizzato al ME Milan Il Duca, ha incantato giornalisti, influencer e i tanti personaggi dello spettacolo e dello sport presenti, tra cui Bianca Atzei, Martina Colombari, Nelson Dida, Fabio Galante, Flavia Pennetta, Fabio Fognini, Marco Melandri, Claudio Galli, tra le note del dj Luca Pedrin alla consolle di Radio Frasassi, la nuova web radio-tv che dà voce emozionale al territorio con musica selezionata e storie uniche, lanciata per l’occasione in anteprima esclusiva.

Una serata che ha immerso gli ospiti nelle fragranze del nuovo “Profumo delle Grotte di Frasassi”, la prima essenza olfattiva ispirata alle profondità della terra, creata dal visionario parfumeur Mauro Malatini, per rendere omaggio alla scoperta delle Grotte di Frasassi.

Un profumo con note di testa verdi e vibranti ad evocare il refolo vitale che svelò le Grotte agli speleologi, con un cuore acquatico-minerale della roccia viva e con un fondo armonico ricco di accenti profondi e terrosi per celebrare la forza primordiale delle stalagmiti. Una vera e propria immersione olfattiva nel grembo della terra.

A deliziare i palati dei presenti i signature cocktail a base di gin “Verginio” il gin creato con il Verdicchio di Matelica per un itinerario tra i vigneti del territorio proposto da Mattia e Giacomo di “Gin della Marca”.

A sigillo del viaggio sensoriale, l’arte calligrafica di Marta Lagna ha impreziosito per gli ospiti raffinati carnet in carta di Fabriano, emblema secolare dell’arte cartaria marchigiana.

Un format che ha fatto vivere le Grotte non solo con gli occhi, ma con tutti i sensi: un assaggio perfetto del territorio, dal carsismo millenario all’artigianato vivo.

Al panel che si è tenuto in fiera, nello stand della Regione Marche, il focus è stato la valorizzazione delle Grotte attraverso la musica: un percorso che negli anni ha portato Frasassi a collaborare con Il Volo, Andrea Bocelli, Casa Sanremo e Musicultura, promuovendo il sito naturale nei circuiti mediatici nazionali come simbolo di eccellenza italiana e attirando nuovi pubblici di alto profilo.

Le Grotte confermano anche per il 2026 questa linea “un’idea nata durante il Covid con il concerto di Andrea Bocelli nelle Grotte, una vera e propria luce nella disperazione del periodo – ha ricordato il sindaco di Genga, Marco Filipponi – Oggi riconfermiamo per il secondo anno il sodalizio con Musicultura, unendo due grandi simboli del nostro territorio”.

“Fare rete tra territori e realtà culturali significa valorizzare le eccellenze del nostro patrimonio – ha affermato la sottosegretaria della Regione Marche Silvia Luconi –Le Grotte di Frasassi, principale biglietto da visita delle Marche, in dialogo con Musicultura, da 36 anni riferimento italiano della canzone d’autore, rappresentano un modello virtuoso di sinergie marchigiane”.

Frasassi rinnova con Musicultura il “Premio Grotte di Frasassi” di 2.000 euro al vincitore e una residenza per una produzione site-specific.

“Ibisco, il vincitore del Premio nel 2025 ha appena girato un suo nuovo progetto nel complesso carsico – ha raccontato il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri –- cantare nelle grotte è un ritorno alle origini della musica, dove gli antenati si riunivano per creare comunità”.

Lo sguardo nel 2026 passa anche attraverso nuove partnership e nuovi format

“Oltre a riconfermare le collaborazioni con Casa Sanremo e FantaSanremo, saremo anche presenti a Casa Sorrisi con TV Sorrisi e Canzoni” ha spiegato Lorenzo Burzacca amministratore di Grotte di Frasassi srl.

Il mix di natura, musica, enogastronomia e design che ha incantato Milano, le Grotte di Frasassi si riconfermano il laboratorio più innovativo del turismo esperienziale italiano, grazie ad una potente politica di marketing territoriale e di branding identitario di visione.