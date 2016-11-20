Incontro tra Acquaroli e ASPI: “Chiesta maggiore attenzione alle Marche” Il presidente ha sollecitato vertici di Autostrade per l'Italia su urgenze e disagi che da troppo si protraggono sull'A-14

230 Letture Politica

“Mercoledì 4 febbraio, in una riunione che si è svolta a Roma, ho voluto convocare i vertici di Autostrade per l’Italia (ASPI) e sollecitare le urgenze che persistono da troppo tempo sul territorio marchigiano, causando disagi al traffico, ai cittadini e ai lavoratori che ogni giorno attraversano l’A14.

Ci siamo confrontati sui cantieri in programma, gli interventi in via di realizzazione e le future programmazioni e ho chiesto un approfondimento al piano investimenti e al piano traffico e soprattutto una maggiore attenzione per il nostro territorio. Nei prossimi giorni riconvocheremo ASPI nelle Marche per le opportune valutazioni a seguito dei piani di azione che ci presenteranno”.

Francesco Acquaroli

Presidente Regione Marche