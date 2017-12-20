Adesso AN
Convocata una nuova seduta del Consiglio regionale

Si riunirà mercoledì 18 febbraio

Palazzo Regione Marche

Seduta del Consiglio regionale convocata per mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno l’esame delle due proposte di riforma statutaria relative alla rappresentanza di genere e al linguaggio inclusivo (Prima votazione).

In apertura di seduta la risposta della Giunta regionale a diverse interrogazioni e a due interpellanze in materia di gestione dei rifiuti e accessi ai pronto soccorso. Iscritte anche le mozioni abbinate in materia di contrasto alla violenza di genere.

Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming su sito web del Consiglio regionale delle Marche.

Pubblicato Mercoledì 11 febbraio, 2026 
alle ore 19:03
