Convocata una nuova seduta del Consiglio regionale
Si riunirà mercoledì 18 febbraio
Seduta del Consiglio regionale convocata per mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno l’esame delle due proposte di riforma statutaria relative alla rappresentanza di genere e al linguaggio inclusivo (Prima votazione).
In apertura di seduta la risposta della Giunta regionale a diverse interrogazioni e a due interpellanze in materia di gestione dei rifiuti e accessi ai pronto soccorso. Iscritte anche le mozioni abbinate in materia di contrasto alla violenza di genere.
Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming su sito web del Consiglio regionale delle Marche.
