Anci Marche a confronto con l’assessore regionale Tiziano Consoli Al centro dell'incontro i temi dei rifiuti e dell'edilizia residenziale pubblica

«E’ stato un consiglio direttivo molto proficuo grazie alla presenza dell’Assessore Regionale Tiziano Consoli, nel quale abbiamo affrontato due temi molto importanti come la casa e i rifiuti». A dirlo è Marco Fioravanti, Presidente di Anci Marche che aveva convocato un consiglio concentrando l’attenzione su due macro argomenti che stanno molto a cuore ai sindaci e ai loro cittadini.

«Ringrazio l’Assessore Consoli sia per la disponibilità sia per aver argomentato il lavoro che sta portando avanti la Regione Marche confermando di avere grande competenza sui due argomenti» – ha aggiunto Fioravanti. Il tema del diritto alla casa, dell’edilizia residenziale e del riattamento degli alloggi è una questione che tocca le fasce più deboli e fragili della popolazione e Anci Marche è molto attenta alle esigenze dei Comuni per dare un alloggio a coloro che non possono permettersi di reperirlo sul mercato privato.

«L’altro tema è quello dei rifiuti – aggiunge Fioravanti – confrontando la visione che l’Assessore ha proposto anche alla luce dell’esperienza che si sta maturando nei vari territori. La raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti a livello regionale sono stati oggetto del confronto anche con i tecnici che l’Assessore ha voluto opportunamente far partecipare al consiglio direttivo e questo non è stato che il primo incontro al quale sicuramente ne seguiranno altri considerando l’impegno di condividere un percorso per risolvere la problematica dei rifiuti».

Per l’Assessore Tiziano Consoli «Il confronto con ANCI Marche e con i sindaci del territorio rappresenta un passaggio fondamentale per costruire politiche regionali realmente efficaci e aderenti ai bisogni delle comunità locali. Oggi abbiamo affrontato temi strategici come l’edilizia residenziale pubblica, l’emergenza abitativa e il Piano regionale dei rifiuti: sfide complesse che richiedono visione, programmazione e soprattutto collaborazione istituzionale. La Regione Marche sta lavorando per individuare una traccia chiara di sviluppo, puntando con decisione all’autosufficienza ambientale ed energetica e a una gestione moderna e sostenibile dei servizi pubblici. Ringrazio il Presidente Marco Fioravanti e tutto il direttivo di ANCI Marche per il dialogo costruttivo e per il lavoro quotidiano che svolgono a fianco dei Comuni. È solo attraverso una concertazione vera con gli enti locali che possiamo raggiungere risultati concreti e duraturi per il futuro delle Marche».