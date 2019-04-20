Trecastelli ancora a +6 in Seconda Categoria
Senigallia Calcio battuto
183 Letture0 commenti
Il Trecastelli pareggia 1-1, segna ancora il capocannoniere Marco Carboni, sul campo del Gradara ma non perde punti rispetto a chi insegue.
Il Trecastelli pareggia 1-1, segna ancora il capocannoniere Marco Carboni, sul campo del Gradara ma non perde punti rispetto a chi insegue.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!