Le Marche presenti alla Bit 2026 di Milano Territorio, borghi ed esperienze al centro del turismo del futuro

La Regione Marche sarà protagonista alla BIT di Milano (10–12 febbraio) con uno stand del tutto rinnovato e curato da ATIM, vetrina strategica per la promozione del territorio e degli operatori turistici regionali.

Un ricco programma di incontri, presentazioni e degustazioni coinvolgerà istituzioni, enti locali e stakeholder del settore. La partecipazione conferma l’impegno della Regione e di ATIM nel rafforzare il posizionamento delle Marche sui mercati turistici nazionali e internazionali.

Le Marche si racconteranno alla BIT Borsa Internazionale del Turismo, con una presenza coordinata da ATIM (Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche), che cura uno spazio espositivo completamente rinnovato. Lo stand istituzionale della Regione Marche è al Padiglione 11 e si estende su 480 mq rappresentando una vetrina strategica per la promozione del territorio, delle destinazioni e degli operatori turistici marchigiani. Una presenza che conferma la crescente centralità delle Marche nelle politiche turistiche nazionali e internazionali.

“La BIT rappresenta un’occasione strategica per rafforzare il posizionamento delle Marche nel panorama turistico nazionale e internazionale – dichiara il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli –. Con ATIM stiamo costruendo una promozione sempre più strutturata e integrata, capace di valorizzare l’identità profonda della nostra regione e la qualità dell’offerta in una terra da scoprire tutto l’anno. Le Marche possono contare su un patrimonio unico fatto di mare, natura, cultura, borghi storici ed eccellenze enogastronomiche che raccontano tradizioni autentiche e saperi antichi. La valorizzazione dell’entroterra e dei borghi, con attenzione anche per le aree colpite dal sisma, è per noi una priorità strategica: il turismo diventa leva di ripopolamento, rilancio economico e coesione sociale, creando nuove opportunità di lavoro e di impresa per i giovani, anche attraverso il legame con l’artigianato di qualità e le filiere locali. I risultati raggiunti – conclude Acquaroli – negli ultimi anni confermano che il lavoro di squadra tra istituzioni, territori e operatori sta rendendo le Marche una destinazione sempre più attrattiva, competitiva e capace di offrire esperienze autentiche durante tutto l’anno”.

Il progetto espositivo, curato da ATIM, è articolato in diverse aree funzionali:

– Area degustazione, novità di questa edizione, gestita da UNPLI Marche, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e delle tradizioni locali.

– Area talk, cuore del palinsesto istituzionale con incontri, presentazioni e panel dedicati al turismo, alla cultura e allo sviluppo territoriale (martedì e mercoledì 10:30/17:30, giovedì 10:30/14:00).

– Infopoint regionale, presidio informativo permanente per operatori, media e pubblico.

– 44 postazioni per operatori turistici marchigiani, già completamente assegnate, segnale concreto dell’interesse del sistema turistico regionale.

– 8 postazioni dedicate a più enti locali marchigiani che ne hanno fatto richiesta, che garantirà ampia rappresentanza territoriale.

– Spazio speciale dedicato alle Grotte di Frasassi, uno dei principali attrattori turistici regionali.

Il programma degli incontri vedrà la partecipazione del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nella giornata del 10 febbraio. Sia il 10 che l’11 e il 12 ci saranno anche assessori regionali, sindaci ed operatori del settore. I capoluoghi di provincia presenti alla BIT avranno, inoltre, uno spazio dedicato. Una particolare attenzione da parte di Regione Marche sarà per il panel che affronterà il tema della valorizzazione dei borghi e dei dieci anni dal sisma, con focus su ricostruzione e rilancio turistico delle aree coinvolte.

Tra gli appuntamenti principali allo stand Regione Marche durante la BIT 2026 segnaliamo:

– 10 febbraio, ore 12.30: conferenza stampa del presidente Francesco Acquaroli con il testimonial Gianmarco Tamberi. Presentazione dei dati del turismo nelle Marche dell’anno 2025.

– A seguire, presentazione della recente scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano (PU).

– ore 15 focus sulla doppia candidatura di Ancona a Capitale Italiana della Cultura 2028 e Capitale Italiana del Mare 2026

– 11 febbraio, ore 11.30: incontro “Marche, Regione dei Borghi”, dedicato al patrimonio diffuso e all’identità territoriale.

– A seguire Focus su “A 10 anni dal sisma: ricostruzione e rilancio”.

La partecipazione alla BIT 2026 conferma quindi l’impegno della Regione Marche e di ATIM nel promuovere un modello turistico integrato, esperienziale e orientato alla crescita internazionale, con l’obiettivo di consolidare flussi turistici qualificati e valorizzare l’intero territorio regionale.

Per informazioni per il pubblico: www.letsmarche.it

Per informazioni per la stampa e gli operatori: https://atim.marche.it