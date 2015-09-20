“Basilica di Vitruvio, una scoperta che va ben oltre i confini di Fano” Se ne è parlato alla Bit di Milano: "grande notizia per tutto il territorio"

La scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano, evento di caratura mondiale, è stato al centro di uno dei panel centrali all’edizione 2026 della BIT che si è aperta alla Fiera di Milano Rho, in programma fino al 12 febbraio.

Sono intervenuti il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il sindaco di Fano Luca Serfilippi.

La scoperta, di grande rilevanza per il valore storico e artistico intrinseco, ha aperto nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio archeologico di Fano e delle Marche.

La BIT di Milano, evento importante per il turismo italiano che riunisce ogni anno oltre 1.000 espositori e 60.000 visitatori provenienti da tutto il mondo, offre il giusto palcoscenico e un’occasione unica per promuovere il turismo culturale e storico nella regione e in Italia. Grande è stata l’attenzione da parte dei visitatori e degli operatori del settore turistico verso questa scoperta.

“Il ritrovamento della Basilica è una scoperta sensazionale che va molto al di là dei confini del comune di Fano, della regione Marche e dell’Italia, perché appartiene al patrimonio architettonico e archeologico universale che conferisce a questo monumento sicuramente un valore aggiunto – ha dichiarato il presidente Acquaroli al panel dedicato alla straordinaria scoperta di Fano -. Abbiamo lavorato e continueremo a farlo nei prossimi mesi insieme al Ministero e al Comune per valorizzare questo bene prezioso cercando una strategia condivisa”.

“Abbiamo una grande responsabilità – ha detto il sindaco Serfilippi – quella di valorizzare l’immenso patrimonio culturale e turistico che la nostra città custodisce. Fano offre potenzialità straordinarie, che vanno dalla Basilica di Vitruvio alle meraviglie della Fano sotterranea, tesori che meritano una ribalta internazionale. Abbiamo iniziato già le visite guidate nei week-end. Proprio per questo, abbiamo messo a punto un calendario di eventi estremamente ricco. Il nostro obiettivo è fare squadra con la Regione Marche e gli altri Comuni per trasformare queste scoperte archeologiche e i nostri eventi in un volano di crescita e orgoglio per tutto il territorio”.

Sono previsti ulteriori scavi e ricerche per approfondire la conoscenza della basilica e del suo contesto storico.

La scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano è stata annunciata il 19 gennaio 2026 e rappresenta un evento eccezionale per l’archeologia e la storia dell’architettura. La basilica, descritta da Vitruvio nel suo trattato “De Architectura”, è stata identificata con certezza grazie a scavi archeologici condotti in Piazza Andrea Costa.

La Basilica ha una pianta rettangolare con un colonnato perimetrale di otto colonne sui lati lunghi e quattro sui lati brevi. Le colonne hanno un diametro di circa 1,5 metri e un’altezza stimata di 15 metri. La struttura è stata costruita in età augustea, intorno al I secolo a.C.

La scoperta della Basilica di Vitruvio è importante perché rappresenta l’unico edificio attribuibile con certezza a Vitruvio, uno dei più grandi architetti e teorici dell’architettura antica. La basilica è anche un esempio significativo dell’architettura romana e della sua influenza sulla cultura occidentale.