Riduzione liste di attesa, oltre 600 visite in più nelle Marche nel weekend Il piano regionale accelera, soddisfatto l'assessore Calcinaro

113 Letture Cronaca

“Sono oltre 600 le visite aggiuntive garantite nel fine settimana, rispetto alle attività già programmate, per ridurre le liste di attesa”. Con queste parole l’assessore alla Sanità, Paolo Calcinaro, ha commentato i risultati del quarto weekend dell’iniziativa regionale dedicata al miglioramento dell’accesso alle cure.

Il dato si inserisce nel quadro del piano straordinario messo in campo dalla Regione Marche, che prevede l’apertura di ambulatori e reparti anche nei fine settimana su tutto il territorio regionale. “Un programma che sta già dando riscontri concreti – ha sottolineato Calcinaro – e che dimostra come l’estensione delle attività nei fine settimana possa incidere positivamente sull’accesso alle cure”.

All’iniziativa partecipano tutte e cinque le Aziende Sanitarie Territoriali, l’INRCA e l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in un’azione coordinata che ha l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini.

Calcinaro ha infine voluto sottolineare il valore umano e professionale dell’iniziativa: “Ci tengo a ribadire che non si tratta di una soluzione definitiva, ma di un segnale importante. Un risultato che si raggiunge grazie a medici, operatori sanitari e tecnici che credono in una sanità capace di andare incontro alle esigenze dei cittadini. Per questo li voglio ringraziare”.

Il piano regionale proseguirà fino al 24 maggio e riprenderà dal 3 ottobre al 29 novembre 2026, con l’obiettivo di rafforzare progressivamente le attività e consolidare i risultati ottenuti nella riduzione delle liste di attesa.