Via libera dalla presidenza del Consiglio regionale al programma degli eventi 2026 "L’Assemblea legislativa rinnova il proprio impegno a valorizzare momenti di grande rilevanza storica, civile e culturale"

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha deliberato il calendario delle iniziative e degli eventi da realizzare e celebrare nel corso dell’anno 2026.

“Con questo provvedimento – dichiara il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Gianluca Pasqui – l’Assemblea legislativa rinnova il proprio impegno a valorizzare momenti di grande rilevanza storica, civile e culturale, rafforzando il legame tra le istituzioni e la comunità marchigiana attraverso occasioni di riflessione condivisa”.

Confermati tutti gli appuntamenti già previsti da legge statale e regionale. Significativi e degni di nota sono gli eventi legati a anniversari di particolare rilevanza. Il primo è rappresentato dagli 800 anni della morte di San Francesco d’Assisi, in un anno, questo 2026, in cui la ricorrenza è tornata ad essere festività nazionale in seguito all’approvazione della legge statale 151/2025.

“San Francesco – sottolinea Pasqui – è una figura universale, portatrice di valori di pace, dialogo e solidarietà che parlano ancora oggi con forza alle istituzioni e ai cittadini. Celebrare questo anniversario significa riaffermare un patrimonio etico e culturale che appartiene anche alla nostra Regione”.

La seconda novità è rappresentata dalla calendarizzazione delle celebrazioni per gli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, con particolare riferimento, come evidenziato nella delibera dell’Ufficio di Presidenza, all’introduzione del suffragio universale e alla nascita dell’Assemblea costituente.

“Ricordare il referendum del 1946 – aggiunge il Presidente – vuol dire rendere omaggio alle fondamenta della nostra democrazia e al valore della partecipazione, a partire dal diritto di voto esteso finalmente a tutte e a tutti”.

Di rilievo anche la giornata celebrativa dell’anniversario dell’istituzione del Consiglio regionale delle Marche, da realizzarsi il 6 luglio di ogni anno, in coincidenza con la prima seduta assembleare avvenuta in quella data del 1970. “È un’occasione – conclude Pasqui – per riaffermare il ruolo centrale del Consiglio regionale come luogo di confronto democratico e di rappresentanza delle istanze dei territori”.

Le modalità di svolgimento delle singole celebrazioni verranno rese note in prossimità degli eventi.

Di seguito il calendario completo approvato dall’Ufficio di Presidenza in data 21 gennaio 2026:

– 27 GENNAIO – Giorno della Memoria;

– 10 FEBBRAIO – Giorno del ricordo;

– 29 MARZO – Giornata Carlo Urbani;

– 14 / 18 MAGGIO – Partecipazione al 38° Salone internazionale del libro di Torino;

– 25 NOVEMBRE – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne;

– 8 DICEMBRE – Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza;

– 10 DICEMBRE – Giornata regionale per la Pace;

Eventi legati ad anniversari di particolare rilevanza:

– 800 anni della morte di San Francesco;

– 80 anni dal Referendum istituzionale del 2 giugno 1946 (80° anniversario del suffragio universale, 80° anniversario dell’Assemblea Costituente);

– Giornata celebrativa dell’anniversario dell’istituzione del Consiglio Regionale, ricorrente il 6 luglio di ogni anno, in coincidenza con la data della prima seduta dell’Assemblea regionale nel 1970.