Master gratuiti per gli operatori attivi nel campo dei servizi sociali Presentati i corsi organizzati dalle Università di Macerata e Urbino

210 Letture Cronaca

“I nostri Ambiti Territoriali Sociali (ATS) sono la prima frontiera del welfare e svolgono un ruolo determinante per il sistema sanitario. Una presa in carico sociale e domiciliare adeguata consente infatti di prevenire molta ospedalizzazione. Intervenire sul territorio con servizi efficaci permette, in molti casi, di evitarla del tutto”. Con queste parole l’assessore alle Politiche Sociali, Paolo Calcinaro, è intervenuto oggi alla presentazione dei nuovi master di I e II livello, gratuiti, rivolti ai dirigenti e agli operatori degli ATS, e ai dirigenti e al personale dei Comuni che operano nei servizi sociali. I corsi saranno organizzati dalle Università di Macerata e Urbino.

La conferenza stampa si è svolta questa mattina a Palazzo Raffaello, ad Ancona, alla presenza del Rettore dell’Università di Macerata, John Mc Court, del Prorettore Vicario dell’Università di Urbino, Vieri Fusi, e di Angela Genova, referente Uniurb per i master. Il master dell’Università di Macerata sarà coordinato dal professor Stefano Polenta.

L’iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso le risorse europee del Programma Nazionale “Inclusione e Lotta alla Povertà” 2021–2027.

“Si tratta di figure che avranno un peso sempre maggiore nelle politiche sociali e nel raccordo tra gli enti pubblici – ha dichiarato Calcinaro – perché oggi gli ambiti sono veri e propri aggregati di servizi sociali diffusi, sia per quantità — considerate i numerosi Comuni coinvolti — sia per qualità. Provengo da un ambito composto da 30 Comuni, quello del Fermano, e sono stato presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito 19 per 11 anni. Pensate alle funzioni dei Punti Unici di Accesso (PUA) nelle strutture sanitarie, punti di presa in carico unitaria tra sanitario e sociale che finalmente si stanno attivando. Conosco quindi bene l’importanza di avere personale sempre più preparato, sia nel primo che nel secondo livello. Ringrazio i due Atenei per aver attivato questi master in un momento così decisivo”.

Gli ATS, 23 nelle Marche, sono raggruppamenti di Comuni che collaborano per programmare e gestire i servizi sociali del territorio, rispondendo ai bisogni dei cittadini — minori, anziani, famiglie e persone in difficoltà. I nuovi master metteranno a disposizione fino a 50 posti per ciascun Ateneo e saranno attivati al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni.

Per le Regioni in transizione sono stati stanziati 2,32 milioni di euro, di cui 1,6 milioni destinati alle Marche: risorse che consentiranno di formare gratuitamente 662 operatori in quattro anni accademici (400 per il primo livello), a partire dal 2025-2026. Su scala nazionale, il progetto coinvolgerà oltre 14.000 professionisti, per un investimento complessivo di 50 milioni di euro.

Le dichiarazioni:

“Questo master nasce dall’ascolto dei territori e degli operatori sociali, con l’obiettivo di rafforzare concretamente le competenze delle équipe che lavorano negli ATS – ha detto il Rettore dell’Università di Macerata John Mc Court -. Abbiamo costruito un percorso che integra teoria e pratica, valorizza la multidisciplinarità, il lavoro in rete e l’esperienza diretta nei territori, anche attraverso giornate di formazione presso gli ATS di provenienza. Vogliamo formare professionisti capaci di affrontare la complessità dei servizi alla persona con competenza, consapevolezza ed equilibrio tra efficacia operativa ed attenzione umana. È un progetto ambizioso e condiviso, nato dal lavoro collegiale di Ateneo, enti locali, terzo settore ed esperti del campo, pensato per offrire agli operatori un’occasione reale di crescita e innovazione professionale”.

Secondo Vieri Fusi, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Urbino “l’avvio dei due master è un segnale significativo di attenzione da parte dell’Ateneo verso chi opera, ogni giorno, nel sistema dei servizi sociali. Col sostegno del Ministero del Lavoro, la nostra proposta formativa potrà tradursi in azioni sul campo in grado di rispondere con efficacia ai bisogni reali delle persone. In questa scelta condivisa è evidente la volontà di fronteggiare le disuguaglianze che segnano le nostre società, e di promuovere una cultura dell’inclusione che abbia nella professionalità e nella responsabilità i suoi fondamenti più solidi”.

“I master Uniurb di primo e di secondo livello offrono un’occasione preziosa di aggiornamento qualificato al personale degli Ambiti Territoriali Sociali, chiamato a garantire uguali diritti ai cittadini e alle cittadine nel nostro Paese – ha spiegato la referente Uniurb Angela Genova -. Alla definizione di un’offerta formativa di livello avanzato, ancorata ai bisogni del territorio, contribuiscono le dirigenti regionali delle politiche sociali e gli ordini professionali degli assistenti sociali di Marche, Abruzzo, Umbria ed Emilia Romagna, che fanno parte del Comitato Scientifico dei corsi. In questo quadro, il finanziamento attribuito al master di secondo livello – l’unico selezionato in questa categoria per l’assegnazione dei fondi nelle regioni Marche, Abruzzo e Umbria – rappresenta un segnale di fiducia nel percorso che abbiamo costruito, ed è per noi motivo di soddisfazione”.

I master:

Il master di I livello è riservato agli operatori degli ATS e dei Comuni impegnati nelle équipe multidisciplinari, con laurea triennale in ambito sociale, educativo, psicologico o equivalente.

Il master di II livello, che sarà attivato ad Urbino, è rivolto a dirigenti, coordinatori e figure apicali dei servizi sociali, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente.

Oggi si chiudono le iscrizioni e i corsi risultano già praticamente al completo. I percorsi prevedono lezioni frontali, laboratori e un project work finale, pensati per sviluppare competenze pratiche e strategiche a supporto del miglioramento dei servizi sociali territoriali.